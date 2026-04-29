اللواء نصر سالم: الجيش المصري لا يهاب الموت وعقيدته النصر أو الشهادة

علق اللواء نصر سالم رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق، على تنفيذ القوات المسلحة المصرية للمرحلة الرئيسية من المشروع التكتيكي بدر ٢٠٢٦ باستخدام الذخيرة الحية.



وقال سالم في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة “صدى البلد”: "مصر تمتلك جيشا قويا ونعتمد على استراتيجية الردع “، مضيفا: ”يتم العمل على رفع كفاءة الفرد المقاتل داخل أسلحة القوات المسلحة".

وتابع نصر سالم: " القوات المسلحة حريصة على تنفيذ المناورات العسكرية من اجل العمل على رفع كفاءة المقاتل المصري ورفع معدلات الجاهزية لدى القوات المسلحة".

وأكمل: "نقوم بتنفيذ تدريبات مشتركة مع أقوى الجيوش حول العالم من اجل زيادة الخبرات القتالية وإظهار القدرات العسكرية المصرية ".

ولفت نصر سالم: "الجيش المصري لا يهاب الموت وعقيدته النصر أو الشهادة ".

