خبير عسكري : القوات المسلحة كتالوج في الشرف والقتال .. وسلسلة حكاية بطل مدعومة بالذكاء الاصطناعي

علق اللواء أركان حرب أسامة كبير، المستشار بكلية القادة والأركان، على إطلاق أولى حلقات حكاية بطل عن الرقيب الشهيد عمرو أسامة على صفحات المتحدث العسكري للقوات المسلحة.

وقال كبير في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" حلقات حكاية بطل تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي".



وتابع: "القوات المسلحة المصرية كتالوج في الشرف والقتال وتسخير الموارد عدم كلل وملل، وكل دا كوم والدفاع عن كل شبر من الأرض كوم تاني، وأرضنا مقدسة منها ولن يقرب منها أحد أو يمس أمنها القومي".

وأضاف أسامة كبير أن فيلم «الشهيد البطل الرشاش عمرو أسامة» يأتي ضمن سلسلة أفلام القوات المسلحة التي تُعرض حاليًا، موضحًا أن هذه السلسلة تسلط الضوء على دور أهالي سيناء ودعمهم للدولة، مؤكدًا أن تنمية سيناء جاءت بالتوازي مع انطلاق العملية الشاملة لدحر الإرهاب في «أرض الفيروز».

