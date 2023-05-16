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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الرئيس الامريكي بايدن ومكارثي سيعقدان اجتماع لأيجاد حل بشأن ارتفاع سقف الديون

صدى البلد

سيلتقي الرئيس الأمريكي جو بايدن والنائب الجمهوري في الكونجرس كيفين مكارثي ،اليوم الثلاثاء، لمحاولة إحراز تقدم في صفقة لرفع شأن الولايات المتحدة، بعد أن بلغ سقف ديون الحكومة الامريكية البالغ 31.4 دولارًا وتجنب تعثر اقتصادي كارثي.

وكررت وزارة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، أمس يوم الاثنين، تحذيرها من نقص المال لسداد جميع ديون أمريكا في الأول من يونيو، مما قد يؤدي إلى تعثر في السداد يقول الاقتصاديون إنه من المرجح أن يؤدي إلى تباطؤ اقتصادي حاد، ومن عدم أتخاذ الكونجرس الأمريكي اي اجراء بهذا الشأن، بحسب وكالة "رويترز" الإخبارية .

 

ويطالب الجمهوريون ، الذين يسيطرون على مجلس النواب بأغلبية 222-213 ، منذ شهور بربط أي زيادة في سقف الاقتراض الذي تفرضه الحكومة على نفسها بخفض الإنفاق. في الأسبوع الماضي ، وناقش الجانبين مجموعة من القضايا ، بما في ذلك حدود الإنفاق والتغييرات في تصاريح الطاقة في مقابل التصويت على رفع الحد ، وفقًا لأشخاص تم إطلاعهم على المحادثات.

وصف مسؤولو البيت الأبيض المحادثات المقرر أن تبدأ الساعة الثالثة بعد الظهر. بتوقيت شرق الولايات المتحدة (1900 بتوقيت جرينتش) بناءة ، لكن مكارثي قال إنه يعتقد أنه لم يتم إحراز تقدم يذكر.

ومن المقرر أن يغادر بايدن المدينة يوم الأربعاء لحضور اجتماع مجموعة الدول السبع الغنية في اليابان ، بينما من المقرر حاليًا أن يغادر مجلس النواب واشنطن لقضاء عطلة لمدة أسبوع بعد جلسة الخميس.

وقال الديموقراطيون بمن فيهم زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر ، الذي من المتوقع أن يحضر اجتماع البيت الأبيض يوم الثلاثاء ، إن المحادثات تمضي 'بطريقة جادة'.

أدت مواجهة مماثلة في عام 2011 إلى تخفيض تاريخي في التصنيف الائتماني للولايات المتحدة ، مما أدى إلى بيع الأسهم ودفع تكاليف الاقتراض إلى أعلى.

وأثرت المخاوف بشأن المحادثات على الأسهم الأمريكية يوم الثلاثاء ، والتي أظهرت انخفاضات متواضعة في تداول ما قبل السوق.

كما أثار بعض المراقبين مخاوف من أن المحادثات الخماسية - التي تضم بايدن ، ومكارثي ، وشومر ، والنائب الجمهوري البارز في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل ، والديمقراطي في مجلس النواب حكيم جيفريز - غير عملية للغاية بحيث لا يمكن إحراز تقدم.

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