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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بيان عاجل من الجيش السوداني بشأن اعتداء مليشيات الدعم السريع على السفارات

السودان
السودان

أعلنت القوات المسلحة السودانية، اليوم الثلاثاء، أنها غير مسؤولة عن الانتهاكات والنهب الذي تعرضت له السفارات والبعثات الدبلوماسية في الخرطوم.

وقال الجيش السوداني في بيان له اليوم، إن القوات المسلحة لا تتحمل مسؤولية نهب مقار سفارات، لافته إلى أن ظروف الحرب منعت قوات الأمن من توفير الحماية للبعثات الدبلوماسية.

وأضاف الجيش السوداني، أن اتهام مليشيات الدعم السريع بـ مهاجمة السفارات الأجنبية في البلاد يستند لبلاغات وروايات شهود عيان.

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 وعلى جانب آخر، قالت القوات المسلحة السودانية، إن ميليشيات الدعم السريع تستمر في انتهاك حقوق الإنسان وقواعد القانون الدولي والقوانين والأعراف والأخلاق السُّودانية، وذلك بمواصلة نهجها المخطط في ممارسة سلوكها الإرهابي البربري كاتخاذ المرافق الصحية والخدمية ثكنات عسكرية بالعاصمة القومية الخرطوم.

وأضاف البيان: "إزاء ذلك دفعت وزارة الخارجية السودانية بمذكرة رسمية إلى منظمة الصحة العالمية عبر بعثة السودان الدائمة لدى الأمم المتحدة بجنيف".

وأشار بيان الجيش السوداني إلى أن عدد المرافق الصحية التي تعدت عليها ميليشيات الدعم السريع، متخذة منها ثكنات عسكرية وأخرجت منها المرضى والحوامل مع الاعتداء على الكوادر الطبية، بلغ 22 مرفقا

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