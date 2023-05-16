ارتفاع عدد ضحايا السودان إلى 822 قتيلا بسبب الاشتباكات المستمرة

أفادت الأنباء من السودان بارتفاع عدد ضحايا الاشتباكات المسلحة، تلك التي يواجه فيها الجيش السوداني مقاتلي الدعم السريع، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.

أصدرت نقابة أطباء السودان، اليوم الثلاثاء، أحدث حصيلة للضحايا، حيث ذكرت ان عدد القتلى المدنيين ارتفع إلى 822 شخصا منذ بدء الاشتباكات بين الجيش وقوات الدعم السريع منتصف أبريل الماضي.

وذكرت في بيان أن "استمرار الاشتباكات أدى إلى سقوط مزيد من الضحايا بالعاصمة الخرطوم وعدد من الولايات".

وأضاف: "ارتفع عدد الوفيات بين المدنيين منذ بداية الاشتباكات إلى 822 حالة وفاة و3 آلاف و215 إصابة".

وأشار إلى أنّ "الوفيات والإصابات الجديدة التي تم حصرها شملت العاصمة الخرطوم ومدينة الأبيض (جنوب)، ومدينة الجنينة بولاية غرب دارفور".

وكانت آخر حصيلة أعلنتها النقابة الطبية، السبت الماضي، سجلت 530 قتيلاً و2940 مصاباً بين المدنيين.

وذكرت الانباء، بوقوع غارات جوية منذ الفجر في الخرطوم والخرطوم بحري وأم درمان وقصف متواصل بالأسلحة الثقيلة، مع سعي الجيش لطرد قوات الدعم السريع، التي يحاربها منذ أكثر من شهر.