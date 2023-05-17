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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مفاجأة.. محمد الشناوي يُخطط للاعتزال في الأهلي |تفاصيل

صدى البلد

أكد الناقد الرياضي وليد الحديدي، أن محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي يخطط للبقاء داخل القلعة الحمراء حتى اعتزاله من أجل ضمان العمل الإداري داخل النادي مستقبلًا، كما أنه وصل لمكانة كبيرة بين جماهير النادي.

وقال “الحديدي” في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: "بيرسي تاو تم تجهيزه بدنيا بشكل جيد مع الأهلي ولذلك ظهر بمستوى طيب، وبالتأكيد سيفكر جيدًا في أي عروض تصل له".  

وأضاف: "حمدي فتحي تلقى عرضًا قطريًا وتألق بشكل واضح مع الفريق تحت قيادة كولر، مدرب الأهلي، ومن الصعب التفريط فيه إلا حال التعاقد مع لاعب بنفس الكواليتي، ومن المنطقي وقتها التفكير في ضم إمام عاشور أو لاعب بنفس المواصفات، خصوصا أن بوبو لا يستطيع القيام بنفس الأدوار".

وأكمل: "الزمالك في حاجة لضم محمود حمادة وهو لاعب لديه خبرات دولية أيضا بعد ضمه لمنتخب مصر مؤخرا مع روي فيتوريا، وقادر على قيادة خط الوسط بشكل جيد".

وتابع: "ابراهيما نداي بدأ يظهر مع أوسوريو، لكن هناك بالطبع لاعبين أجانب افضل منه، والزمالك لابد أن يتواجد فيه خمس محترفين سوبر".

الأهلي في الدوري

وزاد: "الأهلي قد ينهي بطولة الدوري مبكرًا، ووقتها سيعطي فرصة للاعبين ومن بينهم سافيو".

الأهلى وليد الحديدي تاو محمد الشناوي حمدي فتحي

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