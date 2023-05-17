إيراني يزعم أنه لم يتناول الطعام منذ 17 عامًا .. اعرف قصته؟

أثار رجل إيراني الجدل لرواد السوشيال ميديا بإعلانه أنه توقف عن تناول الطعام ذات يوم في عام 2006 واعتمد فقط على تناول المشروبات الغازية المحلاة للحصول على الطاقة منذ ذلك الحين.

ويزعم غلام رضا أرديشيري ، البالغ من العمر 58 عامًا ، أن مجرد رؤية الطعام يجعله يشعر بالغثيان وأنه يعيش على الماء والمشروبات الغازية مثل بيبسي وكوكاكولا منذ 17 عامًا.

مياه غازية

بدأ كل شيء في إحدى الليالي في عام 2006 ، عندما استيقظ وشعر بغرابة في فمه ، شعور لم يستطع التخلص منه ، بغض النظر عن عدد الأطباء الذين زارهم.

في النهاية ، قرر تجنب الطعام بشكل دائم وعاش حياة طبيعية تمامًا منذ ذلك الحين.

ولفت إلى أن عائلته لا تتناول الطعام أمامه ، لأن مجرد رؤيتهم يصيبه بالمرض ، ويستمد كل طاقته من المشروبات الغازية فهو يتناول ثلاث زجاجات كبيرة من الصودا يوميًا ويصر على أنه لا يشعر بالجوع أبدًا.