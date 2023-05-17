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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

زيادة مرتقبة في عدد الرحلات من روسيا إلى الغردقة وشرم الشيخ

الطيران الروسي
الطيران الروسي

أعلن القنصل العام الروسي في الغردقة، فيكتور فوروباييف، عن زيادة مرتقبة في عدد رحلات شركات الطيران الروسية إلى الغردقة وشرم الشيخ في أقرب وقت.

وقال فوروباييف لوكالة "سبوتنيك" الروسية، إنه “في الوقت الحالي يتم تنفيذ حوالي 50 رحلة أسبوعيًا من 6 مدن روسية إلى الغردقة”.

وأضاف: "حسب معلوماتنا، من المرتقب في أقرب وقت زيادتها إلى الغردقة وشرم الشيخ".

وكان مطار نيجني نوفجورود الروسي الدولي، قد قرر في فبراير الماضي، استئناف الرحلات الجوية منه إلى شرم الشيخ.

وكانت الرحلات الجوية استؤنفت بين روسيا ومصر، بدءًا من 9 سبتمبر 2021، وذلك بين موسكو ومنتجعي الغردقة وشرم الشيخ.

وفي ديسمبر الماضي، أعلنت شركة مصر للطيران، أنه دعمًا للحركة السياحية الروسية للمنتجعات المصرية يتم التنسيق مع وكلاء السياحة لزيادة الرحلات المباشرة بين موسكو وشرم الشيخ والغردقة لتصل إلى 28 رحلة اعتبارًا من بداية عام 2023.

استئناف الرحلات الجوية الطيران الروسي روسيا مصر شرم الشيخ

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