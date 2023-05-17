لكمات وصراخ.. عراك عنيف بالأيدي في الكنيست الإسرائيلي | فيديو

انتشر فيديو على موقع "تويتر" لنواب يتعاركون بالأيدي داخل الكنيست الإسرائيلي، بسبب خطة حكومة الاحتلال لضريبة الممتلكات.

ووفقا لوسائل الإعلام العبرية، فقد اندلع عراك بين نواب في الكنيست، أثناء مناقشة خطة مثيرة للجدل لإعادة توزيع الدخل الضريبي بين السلطات المحلية، مع طرد اثنين على الأقل من المشاركين في الجلسة بالقوة.

وقالت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" إن الاجتماع جاء في الوقت الذي بدأت فيه العديد من مدن الاحتلال الكبرى إضرابا مفتوحا، حيث تم إغلاق المدارس وتعليق خدمات جمع النفايات والرعاية الاجتماعية احتجاجا على خطة الحكومة التي ستأخذ جزءا كبيرا من الضرائب التي تجمعها هذه السلطات من المصالح التجارية المحلية.

وبحسب الصحيفة فقد شهدت المناقشة صراخا وتدافعا بين المشاركين. وتم إخراح عضوين بالقوة.

