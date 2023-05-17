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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

برلماني يشيد بتوجيهات الرئيس السيسي لتحقيق الأمن الغذائي

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ

أشاد النائب أحمد دياب، عضو مجلس الشيوخ، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتحقيق الأمن الغذائي، والذي ظهر من خلال استصلاح العديد من المناطق الزراعية سواء كانت منطقة توشكى أو شرق العوينات، والتي شهد خلالها الرئيس السيسي افتتاح موسم حصاد القمح.

وقال "دياب"، في تصريحات له، إن الأزمة العالمية أظهرت مدى الحاجة إلى تحقيق الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي من المحاصيل الأساسية، وذلك لتغطية الاستهلاك المحلي، وتصدير الفائض، وعلى رأسها القمح والذرة والزيوت وغيرها من المنتجات المرتبطة بالسلع الأساسية التي يستهلكها الشعب المصري.

وأضاف النائب أحمد دياب، أن استصلاح المزيد من الأراضي الزراعية أمر ضروري وأولية يجب أن نعمل على تعزيزها، من أجل زيادة الإنتاج المحلي من المحاصيل الزراعية، والمنتجات الأساسية التي تمثل عنصرًا رئيسيا من عناصر الأمن الغذائي.

وثمن عضو مجلس الشيوخ جهود الدولة المصرية لزيادة إنتاجها من القمح، من خلال تحفيز المزارعين والعمل بالزراعات التعاقدية، مما أدى إلى زيادة نسبة توريد القمح، مشيرًا إلى أن ذلك يقلل من نسب الاستيراد التي تصل إلى 50 % من نسبة استهلاكنا.

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