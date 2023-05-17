إطلاق دبلومة الفيفا للقيادة التقنية بالبرازيل

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم عن إطلاق دبلومة الفيفا للقيادة التقنية للعاملين في مجال اللعبة وذلك في ريو دي جانيرو، بالبرازيل.



وتهدف دبلومة القيادة التقنية الجديد للفيفا، إلى تأهيل العاملين بمجال كرة القدم تقنياً ليكون معترف بهم عالمياً.



وضمت الدبلومة 24 مشاركاً من الجمعيات الأعضاء والاتحادات القارية في جميع أنحاء العالم في مركز تدريب الاتحاد البرازيلي لكرة القدم للمشاركة في الحدث الأول من الدورة الفريدة للمستوى السادس من الدبلوم التقني.



وقال ستيفن مارتنز، مدير تطوير كرة القدم العالمي بالفيفا: "دور القائد التقني أمر حاسم لمستقبل كرة القدم، ونعتقد أنه يجب أن يحظى بمزيد من التقدير".



وأضاف :"على مدار السنوات القليلة الماضية، عملت فيفا عن كثب مع الجمعيات الأعضاء لتطوير عدد من البرامج، مثل برنامج تطوير المواهب ، يعتمد نجاح تنفيذ هذه البرامج على القيادة الخبيرة للقادة التقنيين. لذا، بطبيعة الحال، نرغب في دعمهم وتطويرهم والعمل جنبًا إلى جنب معهم لمساعدتهم على أن يصبحوا أفضل ما يمكنهم أن يكونوا، وبالتالي، المساهمة في تطوير اللعبة".