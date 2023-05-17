هل يجوز تغليف المصحف للقراءة منه أثناء الحيض؟.. مستشار المفتي يجيب

هل يجوز تغليف المصحف للقراءة منه أثناء الحيض .. تلقت دار الإفتاء سؤالا تقول صاحبته “هل يجوز تغليف المصحف للقراءة منه أثناء الحيض ”.

وقال الدكتور مجدي عاشور المستشار العلمي لفضيلة المفتي أنه لا يستحب للحائض ولا للجنب ملامسة المصحف ويفضل عدم لمسه وذلك لقوله تعالى «لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُون » .

وأوضح “ عاشور ” خلال رده على سؤال “هل يجوز تغليف المصحف للقراءة منه أثناء الحيض ” عبر البث المباشر لدار الإفتاء على موقع الفيس بوك أنه في حالة الضرورة فقط يمكن للمرأة أن تمسك المصحف أي في حال الامتحان أو غيره تطبيقا للقاعدة الشرعية «الضرورات تبيح المحظورات »

هل يجوز للحائض الوضوء لقراءة القرآن

ورد أن المرأة الحائض ليست نجسة، بل طاهرة؛ وإنما النجس منها؛ هو الدم ومحله فقط؛ ولهذا قال تعالى: «وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ ۖ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ»، فجعل محل الاعتزال هو مكان الحيض فقط، والمرأة الحائض طاهرة من حيث إنها ليس فيها شيء ذاتي يمنعها من أن تمارس كل الأشياء إلا بعض الأحكام التي تتعلق بالله -عز وجل- كالصلاة والصوم ومس المصحف، فيجوز أن تذكر الله وأن تذكر الناس بالله تعالى، فالذي عندها هو أمر اعتباري يمنعها من صحة الصلاة، ويجوز لها الوضوء لقراءة القرآن ، لكن دون مس المصحف حتى لو توضأت.

حكم قراءة القرآن للحائض

قال الشيخ عبدالله العجمي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن قراءة القرآن للحائض حرام عند جمهور أهل العلم، سواء كانت قراءة مجردة من ذهنك وذاكرتك أو القراءة المصحوبة بمس المصحف، لافتا إلى أن مس المصحف حرام ولا يجوز للحائض.

وأضاف "العجمي" في إجابته عن سؤال مضمونه "حكم قراءة القرآن للحائض؟"، أن الإمام مالك قال إن الحائض لها أن تقرأ القرآن وليس حرام شرعا لكنه لا يجوز لها مس المصحف.

وأوضح أمين الفتوى، أن في مثل هذه الأمور التي اختلف حولها جمهور العلماء فأن الخروج من الخلاف مستحب، مشيرا إلى أن مس المصحف والقراءة فيه أثناء الحيض ليس الوسيلة الوحيدة للمرأة الحائض للحفاظ على حفظها فمن الممكن تلجأ الي المصاحف الرقيمة الموجودة على الهواتف والتابلت وغيره من وسائل اخرى.