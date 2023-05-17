عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الجيش الأمريكي يعلن رصد مقاتلة روسية قرب ولاية ألاسكا.. تفاصيل

مقاتلة روسية
مقاتلة روسية

أعلنت قيادة الدفاع الجوي لأمريكا الشمالية "نوراد”، اليوم الأربعاء، رصد وتعقب مقاتلة روسية قرب ولاية ألاسكا الأمريكية.

وحسب وكالة “رويترز” للأنباء، قالت “نوراد”، إن “المقاتلة الروسية حلقت قرب ولاية ألاسكا الاثنين 15 مايو، وظلت في المجال الجوي الدولي، ولم تدخل المجال الجوي الأمريكي أو الكندي”.

وأضافت أن الرحلة وقعت خلال سلسلة تدريبات عسكرية مقررة حول ألاسكا.

روسيا وإيران يتفقان على مشروع ضخم لزيادة التجارة مع آسيا |تفاصيل

رسميا.. روسيا تجمد الحسابات المصرفية لسفارة فنلندا في موسكو

وفي وقت سابق، أعلنت قيادة الدفاع الجوي لأمريكا الشمالية "نوراد"، عن اعتراض 6 طائرات روسية بالقرب من منطقة الدفاع الجوي في ألاسكا.

وقالت "نوراد" في بيان، إنها رصدت وتعقبت واعترضت 6 طائرات روسية بالقرب من منطقة الدفاع الجوي في ألاسكا يوم 11 مايو، موضحة أن الطائرات الروسية ظلت في المجال الجوي الدولي ولم تدخل المجال الجوي الأمريكي أو الكندي.

نوراد ألاسكا مقاتلة روسية قيادة الدفاع الجوي لأمريكا الشمالية أمريكا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انخفاض أسعار الذهب الأن.. وعيار 21 مفاجأة

اتحاد الكرة يعتمد عدم انسحاب الزمالك من السوبر المصري.. خاص

الدولار ينهار في السوق السوداء|سعر الأخضر الآن والخسائر المتوقعة للمتعاملين خلال 24 ساعة

النيابة تأمر بـ إيداع المتهم بدهس مهندس بجرافة لودرٍ إحدى منشآت الصحة النفسية

قرار عاجل في الأهلي بشأن عقوبات الكاف قبل مواجهة الترجي

قرار عاجل من المحكمة ضد مرتضى منصور في اتهامه بسب الخطيب وشوبير

عقب رحيله عن أهلي جدة.. موسيماني يقترب من قيادة الزمالك

بعد نشر قرار الرئيس رسميًا.. تفاصيل وجدول زيادة المعاشات 15%

موضوعات متعلقة

بسبب انتهاك علني.. تركيا تستدعي سفير ألمانيا

الإطاحة بـ زيلينسكي .. الكشف عن مفاوضات سرية لإنهاء حرب أوكرانيا

بداية النهاية لـ الأخضر .. مستثمر أمريكي كبير يعلن اقتراب انهيار الدولار

أوكرانيا تعلن استعدادها لـ مبادرة سلام أفريقية لوقف الحرب الروسية

تحرك عاجل من أوكرانيا بعد مقارنة جولة زيلينسكي في فرنسا بـ”السيرك”

دولة أوروبية تكشف عن مفاجأة بشأن انضمام أوكرانيا إلى حلف الناتو

ضحاياها رجل و3 نساء.. مجزرة عائلية فى العراق..تفاصيل مروعة

كليتشدار: لن نترك تركيا لعقلية جلبت أكثر من 10 ملايين لاجئ غير نظامي

ترشيحاتنا

كيلتشدار أوغلو: أردوغان زعيم زائف تابع لـ روسيا

مدبولي: الحكومة منحت 15 شركة الرخصة الذهبية.. و11 طلبا تحت الدراسة

الوزراء : أطلقنا صندوقا للاستثمار في الذهب ويتم تفعيله

أردوغان يعلن التوصل لاتفاق لتمديد «صفقة الحبوب» الروسية لمدة شهرين

رئيس الوزراء: الدولة نجحت في مضاعفة استثمارات القطاع الخاص

مدبولي: الرئيس السيسي وجه بمراجعة كل القوانين لجذب الاستثمارات وتشجيع القطاع الخاص

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزير الدفاع يلتقي نظيره الإيطالي لبحث التعاون العسكري المشترك

بسبب صورة.. فيديو يوثق خناقة عنيفة بين عائلتين في ملاهي ديزني بأمريكا

علامة تحذيرية قد تشير لإصابة الطفل بسكتة دماغية

الخاطف شخص صادم.. فيلم يلم شمل فتاة بوالدها بعد 7 سنوات من اختطافها

فيديو

في عيد ميلاده.. لبلبة: الزعيم عادل إمام أيقونة فنية وفخر للفن العربى

مرتضى منصور يعود إلى الزمالك في حالة واحدة.. وقرار عاجل من المحكمة

فرمه باللودر .. تفاصيل مؤلمة في حادث دهس سائق لمهندس

انهيار الدولار في السوق السوداء | ماذا يحدث ؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: اليوم العالمي للأسرة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: الإصلاح المتدرج

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: طب الغردقة وقسطرة القلب

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي.. تفهُم الابتلاء ( 2 )

هند عصام

هند عصام تكتب: الملك خفرع إله الشمس

هالة أمين

هالة أمين تكتب: هل يؤثر الإخوان على محاكمة حفيد البنا في سويسرا؟

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صوتك يهمنا

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: تعزيز ثقافة الحوار وبناء الجمهوربة الجديدة

اﻟﻤﺰﻳﺪ