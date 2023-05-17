الجيش الأمريكي يعلن رصد مقاتلة روسية قرب ولاية ألاسكا.. تفاصيل

أعلنت قيادة الدفاع الجوي لأمريكا الشمالية "نوراد”، اليوم الأربعاء، رصد وتعقب مقاتلة روسية قرب ولاية ألاسكا الأمريكية.

وحسب وكالة “رويترز” للأنباء، قالت “نوراد”، إن “المقاتلة الروسية حلقت قرب ولاية ألاسكا الاثنين 15 مايو، وظلت في المجال الجوي الدولي، ولم تدخل المجال الجوي الأمريكي أو الكندي”.

وأضافت أن الرحلة وقعت خلال سلسلة تدريبات عسكرية مقررة حول ألاسكا.

وفي وقت سابق، أعلنت قيادة الدفاع الجوي لأمريكا الشمالية "نوراد"، عن اعتراض 6 طائرات روسية بالقرب من منطقة الدفاع الجوي في ألاسكا.

وقالت "نوراد" في بيان، إنها رصدت وتعقبت واعترضت 6 طائرات روسية بالقرب من منطقة الدفاع الجوي في ألاسكا يوم 11 مايو، موضحة أن الطائرات الروسية ظلت في المجال الجوي الدولي ولم تدخل المجال الجوي الأمريكي أو الكندي.