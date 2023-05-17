روسيا وإيران يتفقان على مشروع ضخم لزيادة التجارة مع آسيا |تفاصيل

وقع وزير النقل الروسي فيتالي سافيليف ووزير الطرق والتنمية الحضرية الإيراني مهرداد بازرباش، اليوم الأربعاء، على اتفاقية يتم بموجبها بناء سكة حديد رشت-أستارا في إيران بالاشتراك مع روسيا، وفقا لوكالة تاس الروسية.

وشارك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في حفل توقيع الاتفاقية عبر الفيديو، وحضر أيضا الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، كما انضم إلى الحفل أيضا نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك الذي يقوم بزيارة عمل إلى إيران.‏

ووفقا لاتفاقية، ستمول موسكو وطهران بشكل مشترك التصميم والبناء وكذلك إمدادات السلع والخدمات لسكك الحديد، حيث يبلغ طول خط رشت - أستارا حوالي 170 كيلومترا، وهو مصمم لربط الأجزاء البرية من ممر النقل الدولي بين الشمال والجنوب، مما سيعزز الكفاءة الاقتصادية للطريق العابر لبحر قزوين.

ومن المخطط أن يتم بناء خط رشت - أستارا من قبل موسكو وطهران، في حين سيتم بناء خط أستارا (مدينة إيرانية) - أستارا (مدينة أذربيجانية) من قبل موسكو وطهران وباكو.‏

‏وفي وقت سابق، أشار بوتين إلى أن المشروع مثير للاهتمام ليس فقط لروسيا وإيران، ولكن أيضا لجميع المشاركين في التجارة العالمية، حيث سيكون هذا من وجهة نظر لوجستية إضافة كبيرة لقناة السويس ومضيق البحر الأسود.‏

‏وقال النائب الأول للمدير العام للسكك الحديدية الروسية، سيرجي بافلوف، في مارس الماضي، إن البناء يقدر بنحو 1.6 مليار دولار.

ووفقا لقرارات التصميم التي اتخذها الجانب الإيراني، فإن بناء قسم رشت - أستارا سيستغرق أربع سنوات، على الرغم من أن بافلوف لم يستبعد إمكانية تقليص الوقت.