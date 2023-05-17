وليد جاب الله: مبادرة «ابدأ» تستهدف استثمارات بـ 200 مليار جنيه

قال الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي، إن مبادرة "ابدأ" لدعم الصناعة المصرية أتت فى ظرف مهم جدا، وهو مشكلة سلاسل الإمداد التي تضرب العالم، وحالة التضخم الكبيرة التى طالت الاقتصادات العالملية، ما أدى لارتفاع تكلفة الواردات، وفى المقابل أعطى ميزة نسبية للإنتاج فى مصر واستخدام الخامات المصرية.

وأضاف وليد جاب الله، خلال مداخلة هاتفية على قناة "إكسترا نيوز"، أن توطين الصناعة مهم جدا فى ظل وجود الحافز، حيث قامت الدولة المصرية من خلال مبادرة "ابدأ" بتقيدم حوافز جديدة من المحور الأول للمبادرة، حيث تتضمن 3 محاور.

وأوضح أن المحور الأول هو تحفيز الصناعة ودعمها من خلال تقديم المبادرات والحوافز، ما يعزز من الميزة النسبية للاقتصاد المصرى، والمحور الثانى أنه تم تكوين شركة "ابدأ" بحصة حاكمة من حياة كريمة، وهنا تأتى الشراكة بين مبادرتين مهمتين، لافتا إلى أن المبادرة تستهدف استثمارات بأكثر من 200 مليار جنيه فى فترة من 3 إلى 5 سنوات.



تدريب الشباب بالمحافظات

وأوضح وليد جاب الله أن المبادرة تقوم على تدريب الشباب بالمحافظات على الحرف والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.