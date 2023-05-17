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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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خبير اقتصادي: جهود مبادرة ابدأ تنعكس على حجم الصادرات

مبادرة أبدأ
مبادرة أبدأ

قال محمد البهواشى الخبير الاقتصادى، إن الاقتصاد المصري  قائم على الإنتاج، ويوجد دعما حقيقيا للقطاعات الصناعية والإنتاجية، ولم تغفل الدولة المصرية المشروعات القومية وتطويرها وإعادة صياغتها بالعديد من المبادرات التمويلية وإزالة المعوقات من طريق القطاعات الصناعية والمصانع المتعسرة.

وأضاف البهواشي، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، أن الخطوات التي تتخذها الدولة وجني ثمار هذه الخطوات من خلال الصناعات الثقيلة والمتطورة، والتعاون المباشر بين مبادرة "ابدأ" المتمثلة في الدولة المصرية والقطاع الخاص المتمثل في الشريك الأجنبي التكنولوجي.

وأوضح الخبير الاقتصادي، أنه يوجد إيجابيات كثيرة تنضم إلى عجلة الاقتصاد المصري، والانعكاس على حجم الصادرات التي تزداد يوما بعد يوم، كان صعب حدوثها دون الإرادة السياسية والبرامج الإصلاحية التي انتهجتها الحكومة في كافة القطاعات من بنية تحتية، إصلاح هيكلي، واقتصادي، وتشريعي.

 

 تقليص الإجراءات التي يقابلها المستثمر

وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن المبادرات التحفيزية التي تجذب الاستثمار منها الرخصة الذهبية، والتعامل مع الشباك الواحد، من خلال تقليص الإجراءات التي يقابلها المستثمر، ومنح تسهيلات في رخصة المباني أو الأراضى، والعمل بقوانين المناطق الحرة، كل هذه الإجراءات من شأنها الدفع بخطوات الاستثمار وتأثيرها الإيجابي على الدخل المصري.

الإقتصاد المصرى الدولة المصرية المبادرات التمويلية القطاع الخاص الاستثمار

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