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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خبير: مبادرة ابدأ وطنية جاءت لدعم الصناعة المصرية

مبادرة أبدا
مبادرة أبدا

قال الدكتور محمد البهواشي، الخبير الاقتصادي، إن مبادرة ابدأ هي مبادرة وطنية جاءت لدعم الصناعة المصرية وتعزيز شعار "صنع في مصر".

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أستاذ اقتصاد: من مبادرة ابدأ تم توطين الصناعة وتوفير فرص عمل للشباب

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خبير اقتصادي يجيب عن ماذا قدمت مبادرة ابدأ لتوطين الصناعة بمصر؟

وأضاف "محمد البهواشي" خلال مداخلة هاتفية علي قناة اكسترا نيوز، أن المبادرة تعمل علي جذب الاستثمارات الأجنبية مع الحفاظ علي الاستثمارات المحلية في نفس الوقت والعمل علي مساعدتها حتي تتوسع في الإنتاج، مشيرا إلى أن الدولة تعمل علي إزالة جميع المعوقات التي تواجه قطاع الصناعة في الوقت الحالي.

وتابع الدكتور محمد البهواشي، أن الخطوات التي تتخذها الدولة المصرية من أجل النهوض بقطاع الصناع كبيرة جدا والنتائج ملموسة بالفعل علي أرض الواقع.

الاستثمارات الاجنبية الاستثمارات المحلية الدكتور محمد البهواشي الخبير الاقتصادي الدولة المصرية الصناعة المصرية

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