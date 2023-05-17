خبير: مبادرة ابدأ وطنية جاءت لدعم الصناعة المصرية

قال الدكتور محمد البهواشي، الخبير الاقتصادي، إن مبادرة ابدأ هي مبادرة وطنية جاءت لدعم الصناعة المصرية وتعزيز شعار "صنع في مصر".

وأضاف "محمد البهواشي" خلال مداخلة هاتفية علي قناة اكسترا نيوز، أن المبادرة تعمل علي جذب الاستثمارات الأجنبية مع الحفاظ علي الاستثمارات المحلية في نفس الوقت والعمل علي مساعدتها حتي تتوسع في الإنتاج، مشيرا إلى أن الدولة تعمل علي إزالة جميع المعوقات التي تواجه قطاع الصناعة في الوقت الحالي.

وتابع الدكتور محمد البهواشي، أن الخطوات التي تتخذها الدولة المصرية من أجل النهوض بقطاع الصناع كبيرة جدا والنتائج ملموسة بالفعل علي أرض الواقع.