خبير اقتصادي يجيب عن ماذا قدمت مبادرة ابدأ لتوطين الصناعة بمصر؟

كشف الدكتور ماجد عبد العظيم أستاذ الاقتصاد، عن أهمية وأهداف مبادرة "ابدأ" في دعم وتوطين الصناعة والمشروعات القومية الكبرى.

موضحًا أن مبادر "ابدأ" مهمة جدًا في دعم الاقتصاد الوطني، وقدمت الكثير في هذا الشأن منذ تدشين الرئيس عبد الفتاح السيسي، لها منذ أكثر من عام.

وأضاف عبد العظيم ، خلال مداخلة هاتفية على شاشة «إكسترا نيوز»، أن المبادرة تهدف إلى تحقيق 3 أشياء وهي توطين الصناعة المصرية، خفض فاتورة الاستيراد، تأهيل العمالة المصرية، ولا يوجد اقتصاد قوي يقوم بدون نهضة الصناعة، حيث تعد قاطرة التنمية في جميع البلاد.

ولفت أستاذ الاقتصاد، الانتباه إلى أن هناك مصانع متعثرة قائمة يتم دعمها بالفعل من خلال تيسير الإجراءات لها، وحل وتسوية مشاكل القروض والضرائب المفروضة عليها، موضحًا أن المبادرة قطعت أشواطًا عديدة في توطين الصناعة في مدن كثيرة بها توافر بها موارد معينة.

وتابع: « ذلك بجانب أيدٍ ماهرة في صناعات بعينها كالغزل والنسيج والملابس الجاهزة ولفت الانتباه إلى أننا قطعنا خطوات كبيرة أيضًا في توطين صناعة الأدوية والبتروكيماويات والسيراميك والمنتجات الغذائية سواء طبيعية أو مصنعة والتي تلاقي رواجًا ضخمًا في الأسواق العالمية»