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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مدمن مخدرات.. مصرع حلاق اختل توازنه وسقط من أعلى عقار باكتوبر

صدى البلد

لقي حلاق مصرعه بعد أن اختل توازنه وسقط من أعلى سطح عقار جثة هامدة في الحال، وتم نقل الجثمان إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء احمد الوتيدى مدير المباحث الجنائية بالجيزة إخطارا من المقدم محمد داود رئيس مباحث أكتوبر ثالث يفيد بتلقيه بلاغا من عمليات النجدة بوجود سقوط من علو ومتوفى، وعلى الفور انتقلت قوات الامن إلى مكان الواقعة.

وبالانتقال والفحص تبين أن المتوفى 30 سنة حلاق مدمن مخدرات وتم التقابل مع ابن عمه 32 سنة، الذى أفاد أن المتوفى مدمن مخدرات وأنه كان موجودا بسطح العقار إلا أنه اختل توازنه وسقط جثة هامدة في الحال.

وتم نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة التي أمرت بتشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة والتصريح بالدفن.

حلاق أكتوبر النجدة مدمن مخدرات مباحث أكتوبر

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