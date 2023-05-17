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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

فرحة الفوز على الزمالك تقود الإسماعيلي للهزيمة بثنائية أمام البنك الأهلي

صدى البلد


نجح البنك الاهلي في تحقيق الفوز على الإسماعيلي بهدفين نظيفين في اللقاء الذي جمع بينهما منذ قليل ضمن منافسات الجولة الثامنهوالعشرين من بطولة الدوري المصري.

أحرز كريم بامبو هدف تقدم البنك الأهلي في الدقيقة 34  من خلال بعد مرور محمد هلال بشكل رائع يسار منطقة الجزاء ثم أرسل كرةعرضية قابلها كريم بامبو برأسية من داخل منطقة الــ 6 ياردات سكنت منتصف المرمى.

ونجح محمد هلال في إحراز الهدف الثاني في مرمي الإسماعيلي من خلال ركلة جزاء



 

تشكيل الفريقين

وخاض الإسماعيلي المباراة بتشكيل مكون من:-


 

حارس مرمى .. أحمد عادل عبد المنعم

خط الدفاع ..  محمد هاشم ...محمد نصر ... محمد دسوقي ... عصام صبحي

خط الوسط سيرجي اكا ... عماد حمدي ...  كريم الديب.. أحمد مدبولي
 


 

خط الهجوم .. محمد عبد السميع.. محمد الشامي

بينما خاص البنك الأهلي المباراة بتشكيل مكون من:-
 

 

حراسة المرمي :  محمد أبو جبل


 

خط الدفاع :  سعيدو سيمبوري _ أمير مدحت_ اسحاقو يعقوبو _ محمد بسيوني.


 

خط الوسط : محمد فتحي _ محمود سيد  _ محمد هلال  _ محمود قاعود _ أحمد ياسر


 

خط الهجوم.. كريم بامبو


 

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