حسام هيبة : وضع قرارات مهمة أمام 4 تحديات تواجه الاستثمار

قال حسام هيبة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إنه توجد 4 تحديات رئيسية تم مناقشتها لتييسر الاستثمار فى مصر.

وأضاف هيبه خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "مساء دى ام سى"، المذاع عبر قناة "دى ام سى" أن اول الـ 4 تحديات سرعة تأسيس الشركات، وما تواجهه من مشاكل ارتفاع قيمة التأسيس،القيود على التأسيس وعدد الموافقة المطلوبة.

وتابع حسام هيبه: التحدي الثانى تخصيص الأراضى للمشروعات وما تواجهه من مشاكل تعدد الولايات على الأراضى.

التراخيص

وأشار حسام هيبه، إلى التحدى الثالث متعلق بالتراخيص لذا تقرر التوسع فى منح الرخصة الذهبية، لافتا إلى أن التحدى الرابع هو ما يتلق بالضرائب.

وأكد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إلى أنه تم اتخاذ قرارات هامة بشأن التحديات الـ 4 التى تواجه الاستثمار.

وقال حسام هيبة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة: نعمل على منظومة رقمية للتيسير على المستثمرين