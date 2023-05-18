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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

البنك الأهلي: تعرضنا للأخطاء التحكيمية.. ولا بد من تعديل وضعنا بالدوري.. فيديو

صدى البلد


يرى أشرف نصار، رئيس نادي البنك الأهلي، أن الفريق يمر بمرحلة حاسمة في عمر الدوري الممتاز في مبارياته المتبقية، مشيدًا بالفوز الذي حققه على الإسماعيلي بثنائية دون رد.
قال أشرف نصار في تصريحات لبرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي "هاني حتحوت" عبر قناة صدى البلد":" وضع البنك الأهلي هذا الموسم لا يتناسب مع ما عملنا له قبل بداية الموسم".
أضاف:" البدايات هذا الموسم لم تكن جيدة، ودخلنا في دوامة، امتلك فريق جيد ومدير فني كفء بابافاسيليو".
أشار:" تعرضنا لأخطاء تحكيمية آخرها مباراة المقاولون العرب، احتسب ضدنا ركلة جزاء بالرأس، وفي مباراة المصري كان لنا ركلة جزاء لصالح كريم بامبو مع حارس المرمى".
أكد:" لابد من تعديل وضعنا، متبقي 7 مباريات، واجهنا خصمًا كبيرًا هو الإسماعيلي، فائز على الزمالك في المباراة الماضية، المباراة بـ6 نقاط".
أوضح:" جلست مع اللاعبين وشحنتهم معنويًا، وضع جدول الدوري الممتاز مقلق للغاية، فرق كثيرة مهددة بالهبوط، والصراع على أشده".
أتم نصار:" الأمور في البنك الأهلي معلقة بالنسبة للموسم المقبل، تركيزنا على الموسم الحالي والوضع الذي يتواجد فيه الفريق، ولكل مرحلة حلها الخاص، كل الأمور مؤجلة، هناك سيناريوهات في رأسي، لكن ليس هناك حديث عن أي شئ سوى التركيز على المباريات المقبلة من أجل حصد النقاط المقبلة كلها".  
 

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