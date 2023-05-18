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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الرئيس التونسي يتعهد بالحفاظ على أمن المواطنين اليهود

قيس سعيد خلال اللقاء
قيس سعيد خلال اللقاء

تعهد الرئيس التونسي، قيس سعيد، أمس الأربعاء، بضمان أمن المواطنين اليهود ومعابدهم، بعد اجتماع مع كبير حاخامات اليهود بالبلاد في أعقاب هجوم دام على كنيس.

وقتل أحد أفراد الحرس البحري، يوم الثلاثاء الماضي، زائرين يهوديين ورجلي شرطة عند الكنيس الواقع على جزيرة جربة، قبل أن يُقتل بالرصاص. وكان قد قتل في وقت سابق أحد زملائه في منشأة تابعة للبحرية.

واتهم سعيد الأسبوع الماضي من وصفهم بأنهم "مجرمين" بالسعي للإضرار بقطاع السياحة في البلاد.

بيان عاجل من الرئيس التونسي بشأن الهجوم على كنيس يهودي بـ جربة

السلطات التونسية تحقق في هجوم علي كنيس يهودي بجزيرة جربة

واجتمع الرئيس التونسي، يوم الأربعاء، مع كبير الحاخامات اليهود وكبير الأساقفة المسيحيين ومفتي تونس، وقال إن استقباله لرجال الدين "رسالة تاريخية" في التعايش والتسامح.

ونقل بيان الرئاسة التونسية عن قيس سعيد قوله في الاجتماع "سنوفر لكم الأمن في معابدكم. عيشوا في أمن في سلام وسنوفر لكم كل شروط الأمن".

وكان القتيلان اليهوديان في الهجوم الذي وقع أثناء احتفال ديني سنوي ابني عم أحدهما فرنسي من أصل تونسي والآخر إسرائيلي من أصل تونسي.

وقال كبير الحاخامات حاييم بيتان "طمأننا الرئيس وأعطانا ضمانات بأن لا يتكرر ما حدث مؤخرا".

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