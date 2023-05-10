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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بيان عاجل من الرئيس التونسي بشأن الهجوم على كنيس يهودي بـ جربة

قيس سعيد
قيس سعيد

قال الرئيس التونسي، قيس سعيد، اليوم الأربعاء، إن الهدف من الهجوم بـ جربة واضح وهو زرع بذور الفتنة وضرب الموسم السياحي والدولة.

وأضاف “سعيد”، على هامش اجتماع مجلس الأمن القومي، "هم معروفون، والهدف من العملية هو زعزعة الاستقرار، ولكن لن يقدروا على ذلك، هناك دولة، وهناك مؤسسات، والشعب التونسي يعلم جيدا مخططات المجرمين”.

وقال الرئيس التونسي، “هم يفضحون أنفسهم بأنفسهم كل يوم، إن دولتنا قوية بمؤسساتها وبقواتها المسلحة وبشعبها الواعي المتيقظ ومن يعمل على التشكيك في قدرات الدولة فهو واهم”.

كما بعث الرئيس التونسي، برسالة طمأنة للشعب التونسي وللعالم أكمل بأن تونس ستبقى آمنة مهما حاول المجرمون زعزعة الاستقرار فيها، متعهدا بالعمل على حفظ الأمن والاستقرار داخل المجتمع.

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وقال سعيد، إن “الكثير من الدول الكبرى بكافة القرارات تقريبا عرفت عمليات مثل عملية جربة الاجرامية الجبانة ولا تزال تعاني منها”، معتبرا أن “من يعمل على التشكيك في قدرات الدولة فهو واهم”.

وأضاف “ ليطمئن الجميع أن تونس أرض التسامح والتعايش السلمي ستبقى دائما تونس الخضراء العزيزة التي لن يقدر عليها أي مجرم يريد أن يتطاول عليها أو أن يمس بأمنها”.

قيس سعيد جربة الرئيس التونسي تونس الشعب التونسى

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