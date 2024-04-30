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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

محمد الليثي: ناد ألماني كبير يفاوض عبد المنعم.. واللاعب يرغب في الاحتراف

محمد عبدالمنعم
محمد عبدالمنعم

كشف الإعلامى محمد الليثى عن تلقي محمد عبد المنعم مدافع الأهلي عدة عروض أوروبية خلال الفترة الماضية للإانتقال إلى أحدها خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

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وأضاف الليثى خلال تقديمه برنامج 10 و 10 عبر إذاعة أون تايم سبورت آف إم عبر موجات 93.7 قائلا "يأتي في مقدمة هذه العروض وآخرها عرض جاد من أحد الأندية الكبرى في الدوري الألماني ، بجانب عروض أخرى من إسبانيا وفرنسا.

ويرغب عبد المنعم في الرحيل لخوض تجربة الاحتراف الخارجي الموسم المقبل ، وأخطر اللاعب مسئولي الأهلي بهذه الرغبة ، حيث أكد اللاعب رغبته في خوض تجربة الاحتراف الخارجي وهو في سن مُبكرة من أجل تحقيق نجاح في هذه التجربة.

وينتهي عقد محمد عبد المنعم مع الأهلي في صيف 2025 .

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