بايدن لا يحب نتنياهو.. سمير راغب يكشف سر توتر العلاقة ودور رفح

كشف اللواء سمير راغب، رئيس المؤسسة العربية للتنمية والدراسات الإستراتيجية، أن بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي رافض فكرة إقامة دولة فلسطينية منذ أن كان شابا ومندوبا لتل أبيب في الجمعية العامة للأمم المتحدة.



وتابع راغب خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج صالة التحرير، المذاع على قناة صدى البلد، أن نتنياهو معه إئتلاف معظمهم من الأغلبية الحاكمة يرفضون وجود دولة فلسطينية.



وأضاف راغب، رئيس المؤسسة العربية للتنمية والدراسات الإستراتيجية، أن نتنياهو عنده استعداد خسارة أمريكا بشرط ألا تقام دولة فلسطينية.



وأضاف راغب أن أمريكا لا تمانع إجلاء المدنيين في قطاع غزة واقتحام رفح الفلسطينية شرط أن يكون إجلاء المدنيين بشكل آمن، مضيفا أن واشنطن تشدد على أهمية هزيمة حماس وألا يكون لها دور في حكم غزة مستقبلا.



وأردف راغب، رئيس المؤسسة العربية للتنمية والدراسات الإستراتيجية، أن بايدن لا يحب نتنياهو والعلاقات بينهم متوترة في ظل تطورات الأحداث الأخيرة بقطاع غزة.



وأكد راغب أنه في حال عدم وقوف بايدن مع إسرائيل فإن الحزب الديمقراطي سيفتقد أصواتهم في الانتخابات وهم لهم تأثير وإن كان عددهم أقل من المسلمين ولكنهم يدعمون بالمال والإعلام.



وقال راغب، رئيس المؤسسة العربية للتنمية والدراسات الإستراتيجية، إن دولة الاحتلال تقول إن خطة الإجلاء في رفح تتراوح بين 4 و6 أسابيع تشمل قوات برية وأحزمة نارية وغارات جوية.



واختتم راغب، رئيس المؤسسة العربية للتنمية والدراسات الإستراتيجية، أن معبر رفح وكرم أبو سالم سيتم إغلاقهم حال وجود عملية برية في رفح أو تكون هناك معابر بديلة لهما وربما يتم استخدام كرم أبو سالم .



