خالد الجندي: القرآن الكريم لا تنتهي عجائبه ولا أنواره الساطعات على القلب

أكد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أن القرآن الكريم له أسماء كثيرة من أشهرها حبل الله ونوره المبين لافتا إلى أن القرآن لا تنقضي عجائبه ولا اعجازاته ولا تنتهي معجزاته وأنوره ساطعات على القلب، مشددا على ضرورة تدبر هذا القرآن وفهمه.



وأضاف عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الثلاثاء، أننا نحاول أن نفلت الأنظار لضرورة التدبر للقرآن والتدبر لما وراء الشيء ووراء الكلمات ومعرفة الآيات وما وراءها من معاني، لافتا إلى أن العلماء والمفسرين كانوا يجدون معاني أخرى غير المعاني الظاهرة في القرآن الكريم.



وتابع: "القرآن حينما نزل على الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، كان الرسول عنده كتبة وحي، ووصلوا إلى 40 كاتبًا وكانوا دائما يحرصوا على كتابة أي شيء ينزل على النبي بطرق الكتابة التى كانت معدة في هذا الوقت، وكل الآيات جمعت داخل السور عن طريق الوحي جبريل عليه السلا، ولكن السور لم تجمع عن طريق جبريل ولكن عن طريق الحفظة من الصحابة".



