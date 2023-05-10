السلطات التونسية تحقق في هجوم علي كنيس يهودي بجزيرة جربة

أعلنت السلطات التونسية أنها بدأت في التحقيقات، اليوم الأربعاء، في ملابسات هجوم نفذه أحد رجال الأمن وقتل ثلاثة من زملائه وزائرين اثنين خارج كنيس يهودي في جزيرة جربة، حسبما أفادت اسوشيتيد فرانس برس.

وأفادت وزارة الخارجية التونسية، في بيان، بمقتل عنصر أمني ثالث وقالت إنه يُجري التحقيق من أجل “تحديد المسؤوليات في هذا الهجوم الجبان”.

وانتشرت قوات أمنية حول محيط الكنيس، مما أدى إلى إغلاق جميع الطرق المؤدية إليه، بحسب مراسلين لوكالة فرانس برس.

كما قُتِل شخصان كانا يُشاركان في احتفال ديني يهودي في كنيس الغريبة.

وأوضحت الداخلية في البيان: “عونَ حرسٍ تابعًا للمركز البحري للحرس الوطني أقدم مساء الثلاثاء على قتل زميله باستعمال سلاحه الفرديّ والاستيلاء على الذخيرة”.

وأضافت :" بعد ذلك حاول الوصول إلى محيط معبد الغريبة وعمَدَ إلى إطلاق النار بصفة عشوائيّة على الوحدات الأمنيّة المتمركزة بالمكان والتي تصدّت لهُ ومنعته من الوصول إلى المعبد وأردتهُ قتيلًا”.

وذكرت الوزارة أنّ اثنين من زوار المعبد قُتِلا برصاص المهاجم قبل أن يتمّ إرداؤه.

وأشارت إلى إصابة 4 أشخاص آخرين بجروح مُتفاوتة، تمّ نقلهم إلى المستشفى لتلقّي العلاج.