بكري: انفراجة محتملة في أزمة واشنطن وطهران بعد فتح الملاحة بمضيق هرمز

قال الإعلامي مصطفى بكري إن الأزمة المتصاعدة بين الولايات المتحدة وإيران تشهد بوادر انفراجة، بعد إعلان طهران إعادة فتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة الدولية.

وخلال برنامجه «حقائق وأسرار» المذاع على قناة صدى البلد، أشار بكري إلى أن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أكد أن المضيق سيظل مفتوحًا أمام السفن التجارية خلال فترة وقف إطلاق النار، مع تنظيم الحركة عبر القنوات الرسمية، في خطوة تعكس رغبة في تهدئة الأوضاع.



وأوضح أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رحب بهذه التطورات، معتبرًا أنها قد تمهد لإنهاء الصراع القائم بين الجانبين.

كما لفت إلى وجود مفاوضات غير مباشرة تتناول ملفات حساسة، أبرزها البرنامج النووي الإيراني وإمكانية الإفراج عن أصول مالية مجمدة تقدر بنحو 20 مليار دولار.

وفي الوقت نفسه، أشار إلى استمرار التحذيرات الأمريكية من مخاطر الألغام داخل المضيق، ما يعكس أن المشهد ما زال يحمل احتمالات تصعيد رغم مؤشرات التهدئة.