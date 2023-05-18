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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الأهلي مانشستر سيتي أفريقيا.. توقعات نجم الزمالك السابق لمباراة الإياب أمام الترجي

صدى البلد

كشف وسام العابدي، نجم تونس ولاعب الزمالك السابق، توقعاته بشأن مباراة الإياب لنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، بين الأهلي المصري والترجي التونسي.

وقال عبر برنامج الإعلامي مهيب عبد الهادي، أن: “الأهلي هو السيتي في أفريقيا.. ولكن الأهلي لن يفوز بنتيجة كبيرة في الإياب”. 

واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته عصر الأربعاء،  على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك في إطار الاستعدادات لمباراة الترجي التونسي، في إياب الدور نصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا.

وعقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، محاضرة فنية بالفيديو للاعبين قبل انطلاق المران الجماعي، وذلك لشرح بعض النقاط الفنية الخاصة بفريق الترجي التونسي.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق الترجي التونسي والمحدد لها مساء الجمعة المقبل، في إياب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

 

 

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