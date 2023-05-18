برلماني يطالب الوزراء بعقد حوارات مفتوحة مع طلاب الجامعات

وصف النائب السيد شمس الدين، عضو مجلس النواب، الحوار المفتوح الذى أجراه الدكتور محمد معيط، وزير المالية، مع عمداء وأساتذة وطلاب جامعة بدر بالقاهرة، حول أداء الاقتصاد المصرى قبل وبعد الأزمات العالمية بـ"المهم"، موجهاً التحية والتقدير للدكتور محمد معيط على صراحته التامة فى الإجابة عن جميع تساؤلات طالبات وطلاب جامعة بدر .

وأعلن "شمس الدين"، فى بيان له أصدره اليوم، اتفاقه التام مع تأكيد الدكتور محمد معيط بأن مصر تأثرت مثل مختلف دول العالم خاصة الاقتصادات الناشئة بالضغوط القاسية، وتتعامل الحكومة بمنهجية متوازنة؛ لاستعادة الاستقرار الاقتصادي، والحد من التضخم، وتخفيف الأعباء بقدر الإمكان عن المواطنين، مع الالتزام بتحقيق الانضباط المالي، للحفاظ على المسار الاقتصادي الآمن للدولة.. ثقوا في بلدكم؛ وكما تجاوزنا أزمات كثيرة من قبل.

ووجه النائب، التحية والتقدير لطالبات وطلاب جامعة بدر وبوعيهم السياسى والاقتصادى والمالى، مؤكداً أن تساؤلاتهم المهمة لوزير المالية أكدت أن هذه الجامعة العريقة حققت نجاحات كبيرة فى تنمية الوعى لدى الدارسين بها بكل ما يدور داخل مصر من أحداث سياسية واقتصادية ومالية وغيرها.

وطالب جميع رؤساء الجامعات الحكومة والأهلية والخاصة، بتوجيه الدعوات لمختلف الوزراء والمحافظين وكبار المسئولين التنفيذيين والبرلمانيين؛ لعقد مثل هذه اللقاءات المفتوحة مع الطالبات والطلاب، مناشداً الوزراء والمحافظين عدم انتظار مثل هذه الدعوات ليبادروا بأنفسهم من قيادات الجامعات لعقد مثل هذه اللقاءات.