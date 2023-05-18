أكبر منتج في العالم.. مجموعة السبع تقرر فرض عقوبات على الألماس الروسي

أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، أن دول مجموعة السبع الكبار قررت فرض عقوبات على قطاع الألماس الروسي، والذي يعد أحد أهم مصادر الدخل لـ موسكو.

و‏تعد روسيا موطنا لـ أكبر وأغنى احتياطيات الماس في العالم وهي أكبر منتج ومصدر للماس الخام في العالم من حيث الحجم، كما تعتبر "ألروسا" وهي شركة تعدين الماس الروسية، الأكبر في العالم وهي مسؤولة عن 90٪ من طاقة تعدين الماس في روسيا.

وفي وقت سابق، أصدر الرئيس الأمريكي جو بايدن ‏‏أمرا في مارس 2022 يحظر استيراد الماس الروسي غير الصناعي، ولكن يستثني الحظر الأمريكي الحالي الماس الذي تحول في بلدان ثالثة، مثل القطع والتلميع.

وعلى الجانب الآخر، أشارت السفارة الروسية في واشنطن إلى تعليقات أدلى بها مؤخرا ديمتري بيريشيفسكي، رئيس إدارة التعاون الاقتصادي بوزارة الخارجية الروسية، والتي وصف فيها القيود الدولية على الماس الروسي بأنها "غير مسؤولة" وتتعارض مع مصالح الصناعة.‏