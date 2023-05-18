روسيا تعلن خروج قطار حبوب عن مساره بالقرم بعد وقوع انفجار

أعلنت السلطات الروسية، اليوم الخميس، عن خروج قطار يحمل بضائع وحبوب عن مساره في شبه جزيرة القرم.

وكانت قد أفادت مصادر صحفية، اليوم الخميس، عن وقوع انفجار في شبه جزيرة القرم أدي إلي توقف حركة السكك الحديدية بين سيمفيروبول وسيفاستوبول.

ومن جانبه، أعلن مسؤول روسي في شبه جزيرة القرم، عن توقف حركة السكك الحديدية بين سيمفيروبول وسيفاستوبول بعد وقوع انفجار.

وفي وقت سابق، قالت وزارة الدفاع الروسية، إن الدفاعات الجوية الروسية رصدت ودمرت 22 طائرة مسيرة أوكرانية فوق البحر الأسود خلال الليل، وفقا لرويترز.

كما قال مسؤول روسي، إن أوكرانيا أطلقت طائرات مسيرة في شبه جزيرة القرم خلال الليل، دون تقديم تفاصيل.

وعلى جانب آخر، نقلت وكالات أنباء تاس الروسية، بيانا صادرا عن وزارة الدفاع، قولها: إن طيارين روسيين لقيا حتفهما، اليوم الجمعة، في تحطم طائرة هليكوبتر عسكرية بشبه جزيرة القرم.

ونسبت وكالة تاس إلى الوزارة قولها إنها تعتقد أن التحطم ناجم عن تعطل أجهزة الطائرة، حسبما نقلت رويترز.