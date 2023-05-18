عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

روسيا تعلن خروج قطار حبوب عن مساره بالقرم بعد وقوع انفجار

روسيا
روسيا

أعلنت السلطات الروسية، اليوم الخميس، عن خروج قطار يحمل بضائع وحبوب عن مساره في شبه جزيرة القرم.

وكانت قد أفادت مصادر صحفية، اليوم الخميس، عن وقوع انفجار في شبه جزيرة القرم أدي إلي توقف حركة السكك الحديدية بين سيمفيروبول وسيفاستوبول.

ومن جانبه، أعلن مسؤول روسي في شبه جزيرة القرم، عن توقف حركة السكك الحديدية بين سيمفيروبول وسيفاستوبول بعد وقوع انفجار.

وفي وقت سابق، قالت وزارة الدفاع الروسية، إن الدفاعات الجوية الروسية رصدت ودمرت 22 طائرة مسيرة أوكرانية فوق البحر الأسود خلال الليل، وفقا لرويترز.

كما قال مسؤول روسي، إن أوكرانيا أطلقت طائرات مسيرة في شبه جزيرة القرم خلال الليل، دون تقديم تفاصيل.

بسبب القرم.. روسيا تفضح أكاذيب زيلينسكي على الغرب

بسبب القرم.. تفوق روسيا في البحر الأسود يثير مخاوف حلف الناتو

وعلى جانب آخر، نقلت وكالات أنباء تاس الروسية، بيانا صادرا عن وزارة الدفاع، قولها: إن طيارين روسيين لقيا حتفهما، اليوم الجمعة، في تحطم طائرة هليكوبتر عسكرية بشبه جزيرة القرم.

ونسبت وكالة تاس إلى الوزارة قولها إنها تعتقد أن التحطم ناجم عن تعطل أجهزة الطائرة، حسبما نقلت رويترز.

القرم شبه جزيرة القرم انفجار في شبه جزيرة القرم توقف حركة السكك الحديدية روسيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فشل في اغتصابها فأنهى حياة زوجها| "موسى" ضحى بحياته دفاعا عن عرضه.. وزوجته تنهار من البكاء

تراجع عن 2000 جنيه لأول مرة.. الذهب يتعرض لأقوى خسارة في تاريخه

بـ 250 جنيهًا فقط| أرخص سعر كيلو لحم بلدي من خلال هذه الأماكن

4 جنيهات|هزة قوية تضرب الدولار بالسوق السوداء والمالية تفجر مفاجأة بنهاية العام

فرمان من كولر.. الأهلي يقترب من ضم موهبة الترجي التونسي

أقل من 2000 جنيه للجرام.. انخفاض تاريخي في سعر الذهب الآن| تفاصيل

بشرى سارة للمواطنين|الأرصاد تعلن حالة الطقس اليوم الخميس.. ومفاجأة بشأن الموجة الحارة

إعلامي: تحقيق في وزارة الشباب والرياضة بسبب إمام عاشور

موضوعات متعلقة

انفجار في شبه جزيرة القرم يؤدي إلى توقف حركة القطارات

بسبب القرم.. روسيا تفضح أكاذيب زيلينسكي على الغرب

بسبب القرم.. تفوق روسيا في البحر الأسود يثير مخاوف حلف الناتو

تحطم طائرة عسكرية روسية في القرم ومقتل طيارين اثنين

لماذا عجزت أوكرانيا عن ضرب شبه جزيرة القرم؟.. اعرف السبب

روسيا تعلن التصدي لهجوم أوكراني كبير على شبه جزيرة القرم

ترشيحاتنا

تأكيدا لـ" صدى البلد".. تعليم الدقهلية: تأجيل امتحان دراسات الإعدادية

5 عروض من أوروبا والسعودية.. فرج عامر يصدم الأهلي بسبب بيرسي تاو

اقتحام أكثر من 400 مستوطن إسرائيلي بينهم قيادات في الكنيست ووزراء الاحتلال

وزير التعليم في أسوان لافتتاح مدارس جديدة

هل يجوز ترديد القرآن وأنا على جنابة؟.. اعرف الرأي الشرعي

ازاي تحصل على وظيفة لابنك من التعليم الفني؟.. ما لا تعرفه عن وحدة تسيير الانتقال لسوق العمل بالشرقية| حوار

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الخفافيش المسؤل الأول عن فيروس كورونا.. ماذا عن فوائد البروتين بداخلها؟

في المطبخ.. ظهور جديد لـ عبلة كامل بعد غياب سنوات| شاهد

بـ 250 جنيهًا فقط| أرخص سعر كيلو لحم بلدي من خلال هذه الأماكن

نصف مليون جنيه.. تارا عماد تثير ضجة بإطلالتها من Chanel

فيديو

مقطع فيديو مثير للجدل لأغرب حادثة من نوعها .. شاهد

أوهموه بشراء الشقة.. تفاصيل النصب على الفنان صبري عبد المنعم

الزمالك في أولوياته.. 5 وجهات لـ موسيماني مدرب الأهلي السابق

هزة أرضية يومية .. سر كثرة الزلازل الفترة الأخيرة | هل نقلق ؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: اليوم العالمي للأسرة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: الإصلاح المتدرج

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: طب الغردقة وقسطرة القلب

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي.. تفهُم الابتلاء ( 2 )

هند عصام

هند عصام تكتب: الملك خفرع إله الشمس

هالة أمين

هالة أمين تكتب: هل يؤثر الإخوان على محاكمة حفيد البنا في سويسرا؟

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صوتك يهمنا

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: تعزيز ثقافة الحوار وبناء الجمهوربة الجديدة

اﻟﻤﺰﻳﺪ