عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

هل لجأت والدة كريستيانو للسحر حتى ينفصل عن جورجينا؟.. فيديوجراف

صدى البلد

زعمت بعد التقارير البرتغالية عن لجوء والدة اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو إلي أعمال السحر والشعوذة حتى ينفصل عن صديقته جورجينا .

حقيقة لجوء والدة كريستيانو للسحر والشعوذة

نقلت صحيفة "ديلي بوست" عن طبيبة نفسية كوبية قولها إن دولوريس لم ترغب أبدًا في علاقة ابنها بجورجينا، ما أثار شكوكاً حول دوافع الأم لفعل ذلك.

من جانبها، نفت عائلة رونالدو هذه الادعاءات، وأصدرت بيانًا رسميًا عبر حسابها على “إنستجرام”، أكدت فيه براءة دولوريس وعائلتها من تلك الاتهامات.

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديوجراف التالي:

كريستيانو والدة كريستيانو رونالدو أعمال السحر جورجينا البرتغالي كريستيانو رونالد السحر والشعوذة براءة دولوريس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بشرى سارة بشأن أسعار الأرز واللحوم في الأسواق

بعائد 39%.. أعلى فائدة على شهادات الادخار في البنوك

الاحتفال الأخير في الأنفيلد| محمد صلاح يودع جماهير ليفربول.. أين وجهته المقبلة؟

الحكاية مخلصتش .. تفاصيل أكبر قضية جديدة لـ جمال اللبان

أرسلها إلى المشرحة.. طارد زوجته بشوارع الغردقة بالسلاح

بشرى سارة لجماهير الأهلي بشأن نهائي دوري أبطال إفريقيا

تهديد للكبار.. مدرب صن داونز يقطع وعدا بعد الإقصاء التاريخي من أبطال أفريقيا

440 جنيها| مفاجأة في أسعار الذهب وعيار21 الآن بعد قرار البنك المركزي

موضوعات متعلقة

أوهموه بشراء الشقة.. تفاصيل النصب على الفنان صبري عبد المنعم

الزمالك في أولوياته.. 5 وجهات لـ موسيماني مدرب الأهلي السابق

انتهكت المؤسسات الدينية.. قصة سيدة اعتلت منبر مسجد بدون حجاب في المغرب

محمود حميدة وبيومي فؤاد ومحمد رمضان.. اشتعال أزمات النجوم وبعضها وصل للمحاكم

تورط المأذون في التزوير.. زوجة حسن شاكوش تكشف تفاصيل جديدة في أزمتها

ممنوع تشجيع الزمالك .. روشتة طبيب مخ وأعصاب تثير الجدل على مواقع التواصل

قلبه لم يتحمل الصوت.. وفاة الطفل تميم الفلسطيني بسبب قصف غزة

مش بريئة.. شاهد عيان يكشف تفاصيل جديدة في قضية وفاء مكي.. فيديوجراف

ترشيحاتنا

السفير بسام راضي يستقبل في روما وزير التموين .. صور

قطع جزئي للرباط الصليبي.. تفاصيل جديدة في إصابة محمود الونش

الرئيس السيسي يستقبل سلطان عمان اليوم

هنادى مهنى تحتفل بزفاف خالتها في فرنسا.. شاهد

الحوار الوطني.. المصريين الأحرار: توجد حالة فقدان ثقة في الأحزاب السياسية

قناة الحرة تسلط الضوء على منح المستثمرين الأجانب إقامة لمدة عام بمصر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جلسة تصوير لأبطال فيلم وداعا جوليا بمهرجان كان

صحي ولذيذ.. طريقة عمل البرجر المحمر فى الفرن

حريق أتلفها.. سر صادم تسبب في غرق «تيتانيك» قبل إبحارها بأيام| ما القصة؟

ماجي زوجة محمد صلاح في إطلالة مثيرة للجدل على السوشيال ميديا.. شاهد

فيديو

7 لاعبين على قائمة الراحلين عن الأهلي بنهاية الموسم.. لن تصدق من هم|فيديوجراف

هل لجأت والدة كريستيانو للسحر حتى ينفصل عن جورجينا؟.. فيديوجراف

محمد رمضان بطل العمل.. إيمان العاصى ترد بقوة على زينة.. فيديو

عودة مرعبة.. الباحث الهولندي يُحذر: ذروة الأنشطة الزلزالية في هذا الموعد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لأنها مصر

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سائق التاكسي والاستثمار الأجنبي

نهال علام

نهال علام تكتب: جائحة الطلاق عالميا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: 3 قمم وثلاثة رسائل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: حوار وطني بين الناخب والقائمة الانتخابية

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: وميض الفيبروميالجيا وسيدة المصباح (2)

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: القاهرة - جدة .. قمة لم الشمل

كريم جمال

كريم جمال يكتب : العربيات هترخص تاني.. ولكن بشرط

اﻟﻤﺰﻳﺪ