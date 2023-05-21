هل لجأت والدة كريستيانو للسحر حتى ينفصل عن جورجينا؟.. فيديوجراف

زعمت بعد التقارير البرتغالية عن لجوء والدة اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو إلي أعمال السحر والشعوذة حتى ينفصل عن صديقته جورجينا .

حقيقة لجوء والدة كريستيانو للسحر والشعوذة

نقلت صحيفة "ديلي بوست" عن طبيبة نفسية كوبية قولها إن دولوريس لم ترغب أبدًا في علاقة ابنها بجورجينا، ما أثار شكوكاً حول دوافع الأم لفعل ذلك.

من جانبها، نفت عائلة رونالدو هذه الادعاءات، وأصدرت بيانًا رسميًا عبر حسابها على “إنستجرام”، أكدت فيه براءة دولوريس وعائلتها من تلك الاتهامات.

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