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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

لفترة تزيد عن عامين..

سؤال برلماني بشأن تأخر صرف جهاز الأشعة المقطعية الخاص بمستشفى فرشوط بقنا

خالد أبو نحول، عضو
خالد أبو نحول، عضو مجلس النواب

تقدم النائب خالد أبو نحول، عضو مجلس النواب، بسؤال برلماني إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس البرلمان، موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، بشأن سبب تأخر صرف جهاز الأشعة المقطعية الخاص بمستشفى فرشوط بمحافظة قنا لفترة تزيد عن عامين.

 

 

وقال النائب في السؤال المقدم منه، قمنا بتقديم عدة طلبات للدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة، للحصول على الموافقة لدعم مستشفى فرشوط بقنا بجهاز أشعة مقطعية، وبمتابعة الطلبات في وزارة الصحة والسكان يتم الإفادة بأن الجهاز تم صرفه، وتم الموافقة على دعم المستشفى بالجهاز، ولكن حتى الآن لم تحصل المستشفى على الجهاز.

 

 

ووجه عضو مجلس النواب، سؤاله للوزير قائلاً: ما السبب في تأخر صرف جهاز الأشعة المقطعية للمستشفى وقد مر عامين؟ ، وما المدة المحددة لتوفيره؟، مطالباً بسرعة تحويل السؤال إلى اللجنة المختصة بالبرلمان، ومناقشته في حضور الوزير والجهات المعنية المسئولة.

 

 

 

وطالب النائب خالد أبو نحول، بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة وذلك في إطار خطة الدولة لتطوير الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين ورفع مستوي الخدمات المقدمة بالمستشفيات الحكومية .

خالد أبو نحول حنفى جبالى وزير الصحة خالد عبدالغفار قنا مستشفى فرشوط جهاز الأشعة المقطعية

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