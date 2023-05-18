تغييرات جديدة.. شوبير يكشف تشكيل الأهلي المتوقع أمام الترجي

تحدث الإعلامي أحمد شوبير عن التعديلات المتوقعة في تشكيل النادي الأهلي، خلال مواجهة الترجي التونسي يوم الجمعة خلال جولة الإياب.

وقال شوبير في تصريحات اذاعية "الخبرة حسمت مشاركة علي لطفي على حساب مصطفى شوبير، وذلك بعد إصابة محمد الشناوي".

وأضاف "خالد عبد الفتاح ينافس محمد هاني على المشاركة في الجبهة اليمنى، كما قد يحمل علي معلول شارة قيادة الأهلي في هذه المواجهة".

وتابع "عمرو السولية سوف يشارك بدلا من حمدي فتحي، وسوف يكون هناك دور للثنائي أحمد قندوسي ومحمد مجدي أفشة خلال اللقاء".

واختتم "في الخط الأمامي سوف يشارك بيرسي تاو وأحمد حمدي عبد القادر، وقد يكون هناك مفاضلة بين محمد شريف ومحمود كهربا".