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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

السكرتير العام المساعد لبني سويف يجتمع مع أعضاء لجنة المنشآت الآيلة للسقوط

سكرتير عام بني سويف
سكرتير عام بني سويف

 عقد اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد بمحافظة بني سويف، اجتماعا بأعضاء لجنة المنشآت الآيلة للسقوط، لمتابعة الموقف التنفيذي لقرارات الإزالة الصادرة من اللجنة، وذلك في حضور الجهات ذات الصلة من الوحدات المحلية والإدارات الهندسية بمدن ومراكز المحافظة.

 

ناقش الاجتماع ما تم تنفيذه من توجيهات وتكليفات في اجتماعات سابقة ، بشأن تحديث وتدقيق حصر بالمباني والعقارات التي تعد من حالات الخطورة الداهمة، وتمثل خطرا على المواطنين، و المباني الصادر لها قرارات من لجنة المنشآت الآيلة للسقوط، والتي لم يتم تنفيذها بدائرة نطاق كل وحدة محلية لمراكز ومدن المحافظة السبع للوقوف على معوقات تنفيذها.

 

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حيث أكد السكرتير العام المساعد على توجيهات المحافظ "د. محمد هاني غنيم" باتخاذ الإجراءات اللازمة من النواحي الفنية والقانونية حيال قرارات الهدم  الصادرة من اللجنة المنشآت  وكذا  المباني ذات الخطورة الداهمة ، "كل في نطاقه مركزه " ، وذلك حفاظا على أمن وسلامة المواطنين ، وبالتنسيق مع الجهات الأمنية والتنفيذية ذات الصلة

حضر الاجتماع : الأستاذ محمد بكري رئيس مركز ومدينة الفشن ، الأستاذ أحمد حسن عبد الفتاح _ التفتيش المالي والإداري بديوان عام المحافظة ، ونواب رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن السبع ، مديري الإدارات الهندسية والقانونية بالوحدات المحلية

 

بني سويف قرارات الإزالة سلامة المواطنين سلامة المواطنين و عبد الفتاح رئيس مركز ومدينة رؤساء الوحدات المحلية ديوان عام المحافظة

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