تنفيذي بني سويف: نشكر الرئيس على الاستجابة الفورية لمتضرري حريق المعرض التجاري

استهل أعضاء المجلس التنفيذي بمحافظة بني سويف، اجتماع اليوم الأربعاء، برسالة شكر وتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي لاستجابته الفورية وتكليفاته لأجهزة ومؤسسات الدولة بسرعة إعادة إنشاء المعرض التجاري (معرض شباب مصر) بعد احتراقه ، الأحد الماضي

وحرص المجلس التنفيذي" برئاسة الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف"على إرسال برقية للرئيس تتضمن عبارات الشكر ورسالة تحية وإعزاز له، لقربه الدائم من أبناء شعبه ، ودعمه وتجاوبه السريع مع همهومهم ومشاكلهم من منطلق كونه أب وسند لكل المصريين.

وأكد أعضاء المجلس التنفيذي، أن تجاوب الرئيس مع تداعيات الواقعة، ساعد ذلك ودعم قدرات الجهاز التنفيذي بالمحافظة للتعامل مع الموقف ، خاصة مع وصول الدعم الحكومي عبر الأجهزة المعنية، والتي تواصل العمل (صباحا ومساءً) لتأهيل موقع الحريق وإعادة إنشاء المعرض أفضل مما كان عليه في السابق.

وحرص أعضاء المجلس التنفيذي على نقل نبض الشارع السويفي، حيث استقبل أبناء المحافظة تعامل الدولة بتوجيهات القيادة السياسية مع الواقعة الأليمة، بالفرحة والسعادة والشكر والتقدير، لاسيما الشباب والأسر الذي كان يمثل لهم المعرض مصدر رزقهم وأمانهم، معربين عن شعورهم بالأمان وأن قيادتهم السياسية والحكومة قريبة منهم ومن هموهم ومشاكلهم.