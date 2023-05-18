أرباح العربية للأدوية تقترب من الـ 100 مليون جنيه خلال 10 شهور.. تفاصيل

أعلنت شركة العربية للأدوية والصناعات الكيماوية،أدكو، التابعة للقابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام عن ارتفاع أرباحها قبل الضرائب بنسبة 8.4%، خلال ال 10 أشهر الأولي من العام المالي الجاري 2022/2023.

وأوضحت المؤشرات المالية لشركة العربية للأدوية والصناعات الكيماوية،أدكو، تسجيل صافي ربح قبل الضرائب بلغ 98.91 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو حتى نهاية أبريل 2023، مقابل أرباح بلغت 91.17 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق له.

وارتفعت قيمة مبيعات شركة العربية للأدوية والصناعات الكيماوية،أدكو، خلال العشرة أشهر لتسجل 530.18 مليون جنيه، مقابل 447.1 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق له.

يشار إلى أن العربية للأدوية والصناعات الكيماوية، سجلت صافي ربح بلغ 72.31 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو حتى نهاية مارس 2023، مقابل أرباح بلغت 68.52 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام المالي السابق له.

وارتفعت مبيعات الشركة خلال التسعة أشهر لتسجل 485.14 مليون جنيه، مقابل 412.66 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام المالي السابق له.



أسهم ادكو

وتمتلك الشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية النسبة الأكبر من شركة العربية للأدوية والصناعات الكيماوية، أدكو بنحو (60.30%)، فيما تبلغ نسبة اتحاد العاملين المساهمين - العربية للأدوية (10.00%)، ويمتلك ماهر مقار تاوضروس مقار (4.40%).