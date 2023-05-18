وفاء مكي تهاجم ميار الببلاوي: عمري راح بسبب كتمانك شهادة الحق 23 سنة

شنت الفنانة وفاء مكي، هجوما حادا على ميار الببلاوي بسبب كتمها الشهادة في قضية تعذيبها للخادمتين على حد وصفها.

وقالت “وفاء مكي” في مداخلة هاتفية على قناة الحدث اليوم، "أنا عمري راح وميار كتمت شهادة الحق 23 سنة، ولما ربنا يكرمها وتنطق بالحق تتراجع وتجيب شاهد عيان بالكذب عشان يقول شهادة ملفقة وقال أنا مشفتش بعد أن قال أنه شاهد الواقعة".

وردت الفنانة وفاء مكي على تصريحات ميار الببلاوي بشأن أنها تستهدف زيادة شهرتها على حسابها، قائلة: أنا لما نشرت استغاثتي في شهر 12 الدنيا قامت واتعملي دعاية بمليون جنيه، وبشكر أنها كانت السبب في إنها تعملي دعاية".