أسرتي هاجمتني| ميار الببلاوي تؤكد عدم تغيير شهادتها في قضية وفاء مكي

أكدت الفنانة المعتزلة ميار الببلاوي، أنها لن تغير الشهادة الخاصة بها، بشأن قضية الفنانة وفاء مكي، معلقة :" هناك فارق بين تغيير الشهادة، وتغيير القناعة".

وأضافت ميار الببلاوي، خلال حوارها ببرنامج علامة استفهام، أنها لن تكذب ولن تغير أى شئ بخصوص قضية وفاء مكي، وأنها كانت تريد تحسين شكلها.

ولفتت إلى أنها تحدثت عن قضية وفاء، لوجه الله، ليس لـ أحد رغم مهاجمة أسرتها بالكامل لها، ورفضهم عدم الحديث عن هذا الموضوع,

وأشارت إلى أن قضية وفاء انتهت منذ سنوات طويلة، وأن ما تقوله لن يؤثر فى القضية نهائي.

وقد وجهت الفنانة المعتزلة ميار الببلاوي، رسالة لـ الفنانة وفاء مكي، قائلة :" يا حبيبتي انتي خدتي الجزاء اللى أمر بيه رب العالمين، وأنا لم اكتم الشهادة".

وأضافت :" حسبي الله ونعم الوكيل، وركزي فى حياتك، وبلاش تبنى البراءة الخاصة بيكي على حساب أحد".

وقالت:" كلنا هننزل فى شبر تحت الأرض، لن أقول شئ غير صحيح، وعليكى أن تركزي فى حياتك وعملك".

وأشارت :" انت يا وفاء حققتى نجاح وشهرة على حسابي فى الفترة الأخيرة، لم تحققيها فى سنوات عملك الفني".

أكدت الفنانة المعتزلة ميار الببلاوي، أنها مستعدة لـ الإدلاء بالشهادة الحقيقية الخاصة بـ قضية الفنانة وفاء مكي، موضحة :" أنها لن ولم تظلم وفاء في أي شيء أمام الله".