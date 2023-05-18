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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

أسرتي هاجمتني| ميار الببلاوي تؤكد عدم تغيير شهادتها في قضية وفاء مكي

ميار الببلاوي
ميار الببلاوي

أكدت الفنانة المعتزلة ميار الببلاوي، أنها لن تغير الشهادة الخاصة بها، بشأن قضية الفنانة وفاء مكي، معلقة :" هناك فارق بين تغيير الشهادة، وتغيير القناعة".

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عايزة شهادة مفصلة | ميار الببلاوي تكشف سر الخلاف مع وفاء مكي

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مستعدة للإدلاء بالشهادة الحقيقة.. ميار الببلاوي تتأثر على الهواء بسبب وفاء مكي

وأضافت ميار الببلاوي، خلال حوارها ببرنامج علامة استفهام، أنها لن تكذب ولن تغير أى شئ بخصوص قضية وفاء مكي، وأنها كانت تريد تحسين شكلها.

ولفتت إلى أنها تحدثت عن قضية وفاء، لوجه الله، ليس لـ أحد رغم مهاجمة أسرتها بالكامل لها، ورفضهم عدم الحديث عن هذا الموضوع,

وأشارت إلى أن قضية وفاء انتهت منذ سنوات طويلة، وأن ما تقوله لن يؤثر فى القضية نهائي.

وقد وجهت الفنانة المعتزلة ميار الببلاوي، رسالة لـ الفنانة وفاء مكي، قائلة :" يا حبيبتي انتي خدتي الجزاء اللى أمر بيه رب العالمين، وأنا لم اكتم الشهادة".

وأضافت  :" حسبي الله ونعم الوكيل، وركزي فى حياتك، وبلاش تبنى البراءة الخاصة بيكي على حساب أحد".

وقالت:" كلنا هننزل فى شبر تحت الأرض، لن أقول شئ غير صحيح، وعليكى أن تركزي فى حياتك وعملك".

وأشارت :" انت يا وفاء حققتى نجاح وشهرة على حسابي فى الفترة الأخيرة، لم تحققيها فى سنوات عملك الفني".

أكدت الفنانة المعتزلة ميار الببلاوي، أنها مستعدة لـ الإدلاء بالشهادة الحقيقية الخاصة بـ قضية الفنانة وفاء مكي، موضحة :" أنها لن ولم تظلم وفاء في أي شيء أمام الله".

الفنانة المعتزلة ميار الببلاوي الفنانة وفاء مكي وفاء مكى

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