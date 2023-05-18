إعلامي يفتح النار على اليوتيوبرز: عواطلية مش لاقيين حاجة يعملوها

علق الإعلامي محمد موسى، على واقعة القبض على اليوتيوبر هبة السيد، بعد اتهمها لأولادها بممارسة الفاحشة من أجل تحقيق أرباح.



وقال “محمد موسى” خلال تقديم برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، من 6 أو 7 سنوات وأنا بتكلم في البرنامج ده عن حكاية اليوتيوبر والبلوجر وعرضت هنا بلاوي متلتلة عن معظم اللي بيحملوا اللقب ده .. ودايماً كنت بقول أن الناس دي عبارة عن مجموعة من العواطلية مش لاقيين حاجة يعملوها فسموا نفسهم بلوجر ويوتيوبر ".



وتابع، الأخت اللي اتقبض عليها في مدينة الخصوص بسبب فيديو نشرته لأولادها وللأسف فيديو لا أتصور أبداً إن أم توصم ولادها بوصمة منيلة بنيلة زي دي .. تصوروا أم زياد دي تعمل فيديو تظهر خلاله ومعاها ولادها الثلاثة وتدعى في الفيديو بقيام أولادها بممارسة الأفعال المنافية للآداب، وكل ده بهدف تحقيق نسب مشاهدات عالية لتحقيق مكاسب مالية .. تخيلوا أن أم ممكن تعمل كده.. الحقيقة دي ولا أم ولا تعرف حاجة عن الأمومة .. الست اللي تصور ولادها اللي هما أطفال وتقول أنهم بيعملوا أعمال منافية للأداب .. دي الواحد ممكن يوصفها بأيه ؟ .



وأتم قائلا" هو للدرجة دي الفلوس عمت الناس هو للدرجة دي الفلوس ممكن تخلي أم تعمل كده في ولادها".

