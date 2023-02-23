محمد موسى: إيقاف مؤدي المهرجانات "مسلم" ضبط إيقاع المنظومة

علق الإعلامي محمد موسى، على قرار نقابة المهن الموسيقية، برئاسة الفنان مصطفي كامل، إيقاف مطرب المهرجانات مصطفي زكريا الشهير بـ"مسلم" لعدم مثوله لتحقيق النقابة في موعده المحدد الأحد الماضي، بسبب الشكوى المقدمة من منتجه سلطان الشن.



وقال محمد موسى خلال تقديم برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، قرار نقابة المهن الموسيقية جاء لضبط إيقاع المنظومة فالأمور في النقابة تدار بكل احترافية ولم يكن هناك أي ترصد من أي مسئول داخل النقابة.



وأعرب محمد موسى، عن حزنه الشديد لتعرض الفنان مصطفى كامل لوعكة صحية، قائلا :ألف سلامة عليك أنت اتحسدت ولا إيه بتجيب فلوس كتير للنقابة من وقت توليه المسئولية".

