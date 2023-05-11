مذيع عن أزمة حسن شاكوش وزوجته: مين دول عشان نتكلم عنهم

انفعل الإعلامي محمد موسي، على بعض وسائل الإعلام المتخلفة لتناولهم أزمة مؤدي المهرجانات حسن شاكوش وزوجته.

وقال محمد موسى خلال تقديم برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، مين دول عشان نشغل الرأي العام بيهم ونتكلم عنهم، عندنا الحوار الوطني وإزاي نقوم الاقتصاد المصري ونخليه يقف تاني على رجله ونشغل إزاي نبني بلدنا".

تابع الإعلامي محمد موسي، الموضوع خد أكبر من حجم شاكوش شاب زي أي شاب في مصر، ليه نطلع الإسفاف والتدني ده ونذيعه، فين المسؤولية الإعلامية والمهنية، إحنا اليومين دول بنشوف الإعلام الأصفر، فيه أكواد إعلامية يجب الالتزام بها".

