تراجع في أسعار الذهب عالميا.. ومفاجأة بحلول نهاية العام

انخفضت أسعار الذهب، اليوم الخميس، وسط توقعات بارتفاع أسعار المعدن النفيس بحلول نهاية العام ليصل إلى 2,100 دولار أمريكي للأوقية.

وتراجع الذهب بنسبة 1.3 ٪ إلى 1,960.00 دولار في تعاملات يوم الخميس.

وكتب مارك هيفيل، الرئيس التنفيذي للاستثمار في إدارة الثروات العالمية في بنك “يو بي إس”: “ما زلنا نرى الذهب يصل إلى 2,100 دولار أمريكي / أوقية بحلول نهاية العام و 2,200 دولار أمريكي / أوقية بحلول مارس 2024، ونحتفظ بتصنيفنا الأكثر تفضيلا على الذهب إلى جانب موقفنا الإيجابي من السلع العريضة".

وأضاف:" انخفض سعر الذهب من أعلى مستوى له في الآونة الأخيرة حيث أعرب الرئيس الأمريكي جو بايدن عن ثقته في تجنب تخلف الحكومة عن سداد الديون وسط تقدم في مفاوضات سقف الديون، وبيانات أمريكية أفضل، وتعليقات متشددة من قبل بعض أعضاء الاحتياطي الفيدرالي".

وفي وقت سابق من اليوم، سجلت عقود الذهب الفورية انخفاضا بنسبة 0.21% لتستقر عند مستوى 1,977.59 دولارا للأوقية، بالإضافة لتراجع العقود الآجلة لمعدن الذهب بنسبة 0.34% وتسجيله نحو 1,996.90 دولارا للأوقية.