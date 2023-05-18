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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

انهيار جديد في أسعار الذهب العالمية .. ما السبب؟

انهيار جديد في أسعار
انهيار جديد في أسعار الذهب العالمية.. فما السبب؟

استمرت أسعار الذهب في تكبد خسائر للجلسة الثالثة على التوالي، حيث سجلت أسعار الذهب انخفاضا ملحوظا بتعاملات اليوم الخميس؛ بالتزامن مع ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي، بالإضافة إلى صعود عوائد السندات الخزانة الأمريكية، في ظل ترقب الأسواق لصدور بيانات إعانات البطالة للولايات المتحدة لهذا الأسبوع المقرر صدورها اليوم، والتي قد يكون لها تأثير واضح على تداولات كل من الدولار الأمريكي ومعدن الذهب.


وأثناء تعاملات اليوم، سجلت عقود الذهب الفورية انخفاضا بنسبة 0.21% لتستقر عند مستوى 1,977.59 دولارا للأوقية، بالإضافة لتراجع العقود الآجلة لمعدن الذهب بنسبة 0.34% وتسجيله نحو 1,996.90 دولارا للأوقية.

ولقد سجلت أسعار الذهب انخفاضا واضحا خلال تعاملات اليوم، بسبب صعود مؤشر الدولار الأمريكي الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة مكونة من ست عملات أجنبية رئيسية أخرى، وذلك على غرار وجود علاقة عكسية بين الطرفين، فمن المعروف أن ارتفاع الدولار الأمريكي يؤثر سلبا على أسعار السلع المقومة به وخصوصا معدن الذهب ، نظرا لأنه يرفع من تكاليف امتلاكه، وفي هذا الإطار، سجل مؤشر الدولار الأمريكي ارتفاعا بنسبة 0.22% واستقر قرب مستوى 102.955 نقطة، بما انعكس سلبا على أداء معدن الذهب.


وأيضا، كان لارتفاع عوائد السندات الأمريكية سببا واضح في انخفاض أسعار الذهب أثناء تداولات اليوم، وفي الوقت ذاته، سجلت عوائد السندات الأمريكية لأجل 10 سنوات ارتفاعا بنسبة 0.28% ووصلت إلى 3.592 نقطة، بالإضافة لصعود عوائد السندات الأمريكية لأجل 20 سنة بواقع 0.15% وتسجيلها حوالي 3.9880 نقطة، مما عزز الضغط على أسعار الذهب ودفعه لمواصلة الزخم الهبوطي.


وبالإضافة إلى ذلك، لا تزال تترقب الأسواق صدور بيانات إعانات البطالة للولايات المتحدة لهذا الأسبوع المُزمع صدورها بوقت لاحق من هذا اليوم، والتي قد يكون لها تأثير على قرارات الفيدرالي الأمريكي المقبلة فيما يتعلق بأسعار الفائدة، ومن ثم سينعكس ذلك على تحركات الدولار الأمريكي وأسعار الذهب.

وبالنظر لأسعار المعادن النفيسة الأخرى بخلاف معدن الذهب ، نجد أن عقود الفضة الفورية تراجعت بواقع 1.10% وسجلت نحو 23.49 دولارا، وفي نفس الوقت؛ هبطت أسعار البلاديوم بنحو 1.07% واستقرت عند 1,471.69 دولارا، بالإضافة لانخفاض أسعار البلاتين بنسبة 0.65% ووصولها إلى مستوى 1,066.97 دولارا.

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