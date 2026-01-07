قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الدفاع المدني السوري: إجلاء نحو 3 آلاف مدني في حلب معظمهم من حيي الشيخ مقصود والأشرفية
جهات التحقيق تنفي شبهة جرائم العدوان على المال العام عن نادي الطيران
الخطوط الجوية اليمنية: نجاح أول رحلة لنقل الرعايا الأوروبيين العالقين في سقطرى إلى جدة
موعد ليلة الإسراء والمعراج 2026 وفضلها وأفضل الأعمال لإحيائها
هل تندلع الحرب بين أمريكا وروسيا؟.. التفاصيل في حلقة جديدة لبرنامج على مسئوليتي
البيت الأبيض: عائدات النفط الفنزويلية ستذهب إلى حسابات أمريكية
3 مليار جنيه استثمارات منفذة لتطوير شركات القابضة للأدوية
ملاكي ونقل وكهرباء.. تعرف على أعداد المركبات المرخصة والمؤمن عليها خلال ديسمبر
وزارة الأوقاف تنشر نص خطبة الجمعة المقبلة بعنوان قيمة الاحترام
آباء وأبناء الكنيسة يحتفلون مع قداسة البابا تواضروس بالعيد | صور
ساعات حاسمة أمام حكومة نتنياهو مع احتدام الخلاف حول قانون الإعفاء من التجنيد
الرجالة بتتقمص أسرع ولا الستات .. سلوى عبدالغفارتكشف | فيديو
حوادث

لم أكن في وعيي.. تفاصيل واعترافات قاتل والده بنجع حمادي

محكمة
محكمة

أقر المتهم بقتل والده فى نجع حمادى بقنا، خلال التحقيقات أمام جهات التحقيق، بأنه لم يكن فى وعيه أثناء قتل والده  والشروع فى إنهاء حياة والدته، وأنه فقد السيطرة على أعصابه  أثناء ارتكاب الجريمة، نتيجة تلقى علاج نفسى يجعله غير قادر على التحكم فى انفعالاته وتصرفاته.

وأضاف المتهم، أن يوم الواقعة  شعر بأعراض نوبة عصبية ، ودون أن يشعر أحضر آلة حادة من المطبخ "سكين"، وتعدى على والده بعدة طعنات دون أن يدرى، وبعدها توجه إلى والدته  وأصابها بعدة إصابات بالغة، فيما نجا شقيقه لعدم تواجده بالمنزل وقت الجريمة.

دون تعمد

وأشار  المتهم، إلى أنه لم يتعمد التعدى على والديه وإنهاء حياة والده، لكن الظروف النفسية التى يعانى  منها كانت وراء ارتكاب الجريمة بحق والده والشروع فى إنهاء حياة والدته، لافتا إلى أنه نادم على ما حدث منه دون وعى.

وكانت أجهزة الأمن بقنا،  تلقت إخطارًا من غرفة العمليات، يفيد مصرع مسن وإصابة زوجته بطعنات آلة حادة فى قرية القناوية التابعة لمركز نجع حمادى.

وتبين خلال التحقيقات، أن ابن المجنى عليهما، تعدى على والده ووالدته وأحدث بهما إصابات بالغة بآلة حادة تسببت فى إنهاء حياة الأب وإصابة الأم بعدة طعنات.

ودفع مرفق إسعاف قنا، بسيارتين إلى موقع الحادث وجرى نقل الجثة إلى المشرحة لوضعها تحت تصرف جهات التحقيق، ونقل المصابة إلى مستشفى نجع حمادى العام لتلقى الإسعافات الأولية والعلاج الطبى اللازم.

ضبط المتهم

وقبل مرور ساعات من ارتكاب الجريمة، تمكنت قوة أمنية من ضبط المتهم، وإحالته لجهات التحقيق لمباشرة التحقيقات وكشف ملابسات ودوافع ارتكاب الجريمة.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

قنا مريض نفسى علاج نفسى نجع حمادى قرية القناوية

