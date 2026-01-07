لم أكن في وعيي.. تفاصيل واعترافات قاتل والده بنجع حمادي

أقر المتهم بقتل والده فى نجع حمادى بقنا، خلال التحقيقات أمام جهات التحقيق، بأنه لم يكن فى وعيه أثناء قتل والده والشروع فى إنهاء حياة والدته، وأنه فقد السيطرة على أعصابه أثناء ارتكاب الجريمة، نتيجة تلقى علاج نفسى يجعله غير قادر على التحكم فى انفعالاته وتصرفاته.

وأضاف المتهم، أن يوم الواقعة شعر بأعراض نوبة عصبية ، ودون أن يشعر أحضر آلة حادة من المطبخ "سكين"، وتعدى على والده بعدة طعنات دون أن يدرى، وبعدها توجه إلى والدته وأصابها بعدة إصابات بالغة، فيما نجا شقيقه لعدم تواجده بالمنزل وقت الجريمة.

دون تعمد

وأشار المتهم، إلى أنه لم يتعمد التعدى على والديه وإنهاء حياة والده، لكن الظروف النفسية التى يعانى منها كانت وراء ارتكاب الجريمة بحق والده والشروع فى إنهاء حياة والدته، لافتا إلى أنه نادم على ما حدث منه دون وعى.

وكانت أجهزة الأمن بقنا، تلقت إخطارًا من غرفة العمليات، يفيد مصرع مسن وإصابة زوجته بطعنات آلة حادة فى قرية القناوية التابعة لمركز نجع حمادى.

وتبين خلال التحقيقات، أن ابن المجنى عليهما، تعدى على والده ووالدته وأحدث بهما إصابات بالغة بآلة حادة تسببت فى إنهاء حياة الأب وإصابة الأم بعدة طعنات.

ودفع مرفق إسعاف قنا، بسيارتين إلى موقع الحادث وجرى نقل الجثة إلى المشرحة لوضعها تحت تصرف جهات التحقيق، ونقل المصابة إلى مستشفى نجع حمادى العام لتلقى الإسعافات الأولية والعلاج الطبى اللازم.

ضبط المتهم

وقبل مرور ساعات من ارتكاب الجريمة، تمكنت قوة أمنية من ضبط المتهم، وإحالته لجهات التحقيق لمباشرة التحقيقات وكشف ملابسات ودوافع ارتكاب الجريمة.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.