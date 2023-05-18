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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الصين تلقي القبض علي لاعب كوري بتهمة تقاضيه رشاوي.. تفاصيل

صدى البلد

منذ تولي شي جين بينج زمام البلاد في الصين، بدأ حملة واسعة من تطهير البلاد من الفساد، شملت جميع المجالات، حتي كرة القدم. حيث تم القبض على رئيس الاتحاد الوطني الصيني لكرة القدم، تشن شو يوان، بتهمة الفساد.

كما اعتقلت الشرطة الصينية المدير الفني السابق للمنتخب الصيني لكرة القدم للرجال، بالإضافة إلى العديد من كبار المسؤولين التنفيذيين في كرة القدم، بما في ذلك رئيس وسكرتير الحزب في الاتحاد الصيني لكرة القدم. حسبما ذكر راديو فرنسا.

وفي إطار جهود الدولة للقضاء علي الفساد الكبير الذي انتشر في عالم الساحرة المستديرة، ألقت السلطات الصينية القبض علي لاعب كوري يلعب في الدوري الصيني لكرة القدم، يدعي سون جون هاو، بتهمة قبولة رشاوي من قبل موظفين غير حكوميين.

ولم يقتصر الأمر عند ذلك الحد، بل قررت السلطات الصينية التحقيق مع اللاعبين  لتورطهم في "قضية التلاعب بنتائج المباريات"، بالإضافة إلي مدرب الفريق، الذي ينتمي إليه سون جون هاو.

من هو سون جون هاو؟

ولد سون جون هاو عام 1992، وبدأ مسيرته في نادي بوهانج ستيلرز لكرة القدم عام 2014. ثم شارك في دورة الألعاب الآسيوية في إنتشون عام 2014 وساعد الفريق على الفوز بالميدالية الذهبية، وانتقل إلى نادي جيونبوك هيونداي موتور في عام 2018 ومن بعدها إلي نادي شاندونغ في 2021.

وتم اختيار سون كأفضل لاعب في الدوري في عام 2020، كما مثل كوريا الجنوبية في مونديال قطر العام الماضي.

الصين: نتعامل مع قضية اعتقال لاعب منتخب كوريا بالقانون

قالت الخارجية الصينية، إن أجهزة الأمن العام في مقاطعة لياونينج اعتقلت مواطنا كوريا يعيش في الصين للاشتباه في قبوله رشاوى من قبل موظفين غير حكوميين.

وأكد وانج وينبين خلال مؤتمر صحفي، أن الصين دولة يحكمها القانون، ويتم التعامل مع القضايا ذات الصلة وفقًا للقانون لحماية الحقوق والمصالح المشروعة للأطراف المعنية. حسبما ذكر الموقع الرسمي لوزارة الخارجية الصينية.

وأشار الناطق باسم الخارجية الصينية إلى أن جهاز الأمن العام لمقاطعة لياونينج قدم إخطارًا إلى القنصلية العامة لجمهورية كوريا في شنيانج.

وتابع وانج: سيوفر الجانب الصيني التسهيلات اللازمة لمسؤولي قنصلية جمهورية كوريا لأداء واجباتهم القنصلية.

وفي الأيام القليلة الماضية، ادعت بعض وسائل الإعلام انتهاك الصين لمعايير وقوانين حقوق الإنسان في التعامل مع اللاعب الكوري سون. وهذا ما نفاه الجانب الكوري.

القنصلية الكورية في الصين: سنوفر كل وسائل الدعم لـ سون

صرحت القنصلية العامة لكوريا الجنوبية في شنيانج، أمس الأربعاء، أنها أجرت مقابلة قنصلية مع سون جون هاو، لاعب منتخب كوريا الجنوبية لكرة القدم الذي تم اعتقاله مؤخرًا.

ووفقا للقنصلية العامة، قال سون خلال لقائه مع القنصل الكوري، إن الصين لم تنتهك معايير حقوق الإنسان في التعامل معه. حسبما ذكر الموقع الرسمي للقنصلية الكورية.

كما صرحت القنصلية العامة، أنها ستقدم كل المساعدة القنصلية اللازمة لحماية حقوق الإنسان لمواطنها الذي تم اعتقاله.

وذكرت القنصلية العامة، أنه سيكون لديها محامون للمساعدة في معالجة مسائل التحقيق ذات الصلة.

كوريا الجنوبية: الجانب الصيني لم ينتهك حقوق الإنسان

صرحت وزارة خارجية كوريا الجنوبية، أمس الأربع، أن القنصل الكوري في الصين التقى مع سون جون هاو، حيث أخبر سون القنصل أنه لم يتم انتهاك حقوق الإنسان من قبل السلطات الصينية، أثناء عملية التحقيق السابقة.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الكورية الجنوبية، إن قنصليتنا طلبت من السلطات الصينية إجراء تحقيق سريع ونزيه وتقديم المساعدة القنصلية اللازمة. حسبما ذكرت وكالة يونهاب الكورية للأنباء.

وفيما يتعلق بادعاء وسائل الإعلام أن سون قد يحكم عليه بالسجن لمدة أقصاها 5 سنوات، قال الناطق باسم الخارجية الكورية، ستتعاون وزارة الخارجية مع السفارات والقنصليات المحلية لمواصلة تقديم الدعم، مثل مساعدة المحامين واتخاذ إجراءات التحقيق اللازمة.

وأضاف مصدر من وزارة الخارجية الكورية الجنوبية أيضا: "العلاقات الدبلوماسية بين كوريا الجنوبية والصين واحتجاز المواطنين أمران مختلفان تماما، وفيما يتعلق بالتقارير عن السجن لمدة 5 سنوات لا يمكن الحكم عليها".

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