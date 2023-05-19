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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

قبل عرضها.. تفاصيل مسرحية سيدتي أنا لـ نضال الشافعي وداليا البحيري

سيدتي أنا
سيدتي أنا

تستقبل خشبة المسرح القومي أولى عروض مسرحية “سيدتي أنا” خلال أيام قليلة من الآن حيث بدأ صناع المسرحية فى عمل البروفات منذ ما يقرب من ثلاثة أشهر ليخوضوا بها موسم الصيف ضمن خطة الوزارة لمسارح الدولة وتقديم عروض جديدة على مدار العام.
 

بروفات مسرحية سيدتي أنا 

وبدأ الكاتب محسن رزق بصحبة داليا البحيري ونضال الشافعي بطلا العرض فى عمل  البروفات الخاصة بالمسرحية المأخوذة عن رواية بجماليون منذ ما يقرب من ثلاثة أشهر ونظرا لإنشغال نضال الشافعي وداليا البحيري بتصوير أعمالهم الفترة الماضية توقفت البروفات لفترة وتحديدا شهر رمضان الماضي حيث كان نضال الشافعي يصور مسلسله الأخير رسالة الإمام ولم يستطع عمل بروفات المسرحية.

وبدأ فريق عمل المسرحية فى عمل البروفات بشكل منتظم بعد انتهاء إجازة عيد الفطر الماضي، حيث يتواجد كل من نضال الشافعي وداليا البحيري ومحسن رزق وأيمن الشيوي مدير المسرح القومي بشكل يومي داخل المسرح للوقوف على التفاصيل النهاية قبل بدء عرض المسرحية بشكل رسمي.

 

تصوير البوستر الدعائى 

وانتهى فريق عمل المسرحية منذ أيام قليل من تصوير البوستر الدعائى للمسرحية كنوع من أنواع الترويج قبل بدء العرض، حيث وضعت الوزارة متمثله فى إدارة المسرح القومي خطة دعائية للمسرحية سواء فى مواقع التواصل الإجتماعي أو الشوارع والميادين، للترويج لهذا العمل الذى يشهد تطورا جديدا فى العروض المسرحية سواء فى الديكورات أو الإستعراضات أو حتى النص الكتابي الذى كتبه محسن رزق.

 

أول عمل يجمع نضال الشافعي بداليا البحيري من 10 سنوات


ويعتبر هذا العمل هو الأول الذى يجمع بين داليا البحيري ونضال الشافعي، حيث كان هناك عمل من المفترض أن يجمع هذا الثنائى منذ 10 سنوات إلا أنه لم يكتمل وهو ما أوضحته داليا البحيري فى تدوينه لها عبر صفحتها الرسمية بموقع الصور الشهير إنستجرام.

وكتبت داليا البحيري على صفحتها : من 10 سنين تقريبا كنا حنشتغل مع بعض أو بدأنا فعلا تصوير عمل وما اتكتبلوش انه يكمل …وفي واحد من المشاهد وانت بتمثل انا نسيت اني معاك في المشهد وابتديت اتفرج عليك واتأثرت وزعلت جدا ان العمل ده ماكملش.

وتابعت: بس يشاء ربنا اننا نلتقي علي خشبة المسرح القومي…أنا بجد محظوظة جدا جدا جدا إن إنت بطل الرواية …شكرا يا نضال إنك محابي عليا انا مسنودة بيك يا صاحبي.

وأضافت: أنت فعلا من أكبر مكاسبي في المسرحية دي…بس والنبي خف ايدك في الضرب شوية عشان انت من كتر ما بتندمج في الدور …أنا ازرقيت انتظروا غول التمثيل والسكر كله نضال الشافعي.

 

فريق عمل المسرحية
 

مسرحية سيدتي أنا بطولة نضال الشافعي وداليا البحيري ومن تأليف وإخراج محسن رزق وألحان محمود طلعت أما الديكور لحمدي عطية والملابس لمروة عودة وجرافيك جون بهاء وتصميم الإستعراضات لمصطفى حجاج.

المسرح القومي مسرحية سيدتى أنا نضال الشافعي داليا البحيري محسن رزق

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