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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

توريد 10 ماكينات غسيل كلوي حديثة لمستشفى حميات السويس

صدى البلد

وجهت الدكتورة أمل رشدي وكيلة وزارة الصحة بالسويس الشكر للواء عبد المجيد صقر محافظ السويس لدعمه ومجهوداته لدعم منظومة الصحة بأحدث الأجهزة الطبية وتقديم أفضل خدمة لأهالي محافظة السويس.

كما وجهت الشكر لقيادات وزارة الصحة علي الاستجابة السريعة، حيث تم توريد 10 ماكينات غسيل كلوى حديثة لمستشفى حميات السويس وجاري استكمال التجهيزات اللازمة تمهيداً لافتتاح وحدة الغسيل الكلوي بالمستشفى.

يأتي ذلك حرصا من مديرية الصحة بالسويس على التوسع فى الخدمة الطبية وتخفيف العبء على المرضى وتقديم أفضل خدمة صحية حديثة لأهالي محافظة السويس الباسلة .

 

 

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